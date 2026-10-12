Šef radnika koji je tukao psa u Zagrebu: 'Vrijeđaju me, a zbog zakona mu ne mogu dati otkaz'

Užasna snimka zlostavljanja psa Tedija proširila se društvenim mrežama prošlog tjedna. Sve se odvilo na zagrebačkim Srednjacima, na balkonu jednog stana, a grozan čin snimili su prolaznici. Na prvoj snimci vidi se kako muškarac predmetom udara psa na balkonu. Na drugoj snimci mlađa žena krpom psa udara po glavi, a zatim ga udara i nogom. Stan se nalazi iznad firme za sanitetski prijevoz u kojoj je zaposlen muškarac koji je zlostavljao psa. Iako je vlasnik firme Damir Protić odmah najavio da će taj radnik dobiti otkaz, u tome su ga spriječili zakoni.

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Pokretanje videa... VIDEO Spašavanje zlostavljanog psa s balkona u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

- Čuo sam komešanje ispred firme i galamu u prostoru. Ja sam bio na drugom kraju firme pa sam došao vidjeti što se događa. Vidio sam gospođu koja je ulazila i koja me pljunula. Nisam znao o čemu je riječ. Vani se okupilo nekoliko ljudi, nisam razumio što se događa. U tom sam trenutku na drugom kraju firme, kod svoje kancelarije, čuo lupanje i galamu. Otišao sam onamo, govorili su da je pas pretučen, da lupa po ogradi i da će skočiti preko nje. Uzeo sam ljestve kako bih vidio o čemu se radi, ali psa nisam mogao vidjeti zbog zaštitne mreže. Rekao sam da pozovu komunalne službe i policiju. Odgovorili su mi da je policija već parkirana ispred firme i da je moj djelatnik u policiji - priča nam vlasnik firme.

Pokušali su spasiti psa penjući se na balkon. Jedna žena se popela na balkon na kojem je bio pas i pokušala ga spustiti niz balkon tako što ga je zavezala plahtom. Damir je vidio da bi pas mogao pasti, pa je došao u pomoć.

- Žena se penjala na balkon na kojem živi moj zaposlenik. Netko je donio plahtu, a ona ju je vezala. Vidio sam da će pas pasti s visine od četiri ili pet metara. Popeo sam se na svoje ljestve i prihvatio psa kako ne bi pao. Nakon toga pas je predan gospođi koja se vidi na snimci i koja ga je odnijela. Tu za mene završava ono što sam osobno vidio - priča nam Damir dalje.

Nakon toga je pozvao zaposlenika na razgovor, a on je zlostavljanje psa negirao. U međuvremenu, optužili su i Damira kako se nedozvoljeno popeo na balkon.

Foto: Facebook

- Pozvao sam zaposlenika na razgovor. On je došao i tvrdio da nije zlostavljao psa, nego da mu je netko drugi poslao snimku. U međuvremenu me nazvala policija jer je netko prijavio da sam ušao u njegov prostor i ukrao psa. Srećom, jedna je djevojka prolazila, snimila događaj i vidjela da pridržavam psa dok ga žena spušta na plahti. Što sam trebao napraviti? Pustiti da pas padne? Dao sam izjavu policiji. Zaposlenika sam upozorio, ali ja nemam dokaza o svemu što se dogodilo. Želim naglasiti da je riječ o čovjeku koji je samohrani otac i kojemu je supruga umrla prije nekoliko godina. Na poslu je bio korektan i o njemu stvarno ne mogu reći ništa loše u pogledu njegova dosadašnjeg rada. On je strani radnik iz Kameruna koji je u Hrvatsku došao prije dvadesetak godina. Posljednje tri godine radi kod mene. Uvijek mi otvara vrata, pristojan je i ljubazan. Htio sam mu pomoći da radi i on je svoj posao obavljao korektno - kaže Damir.

Kako dalje priča, nitko od susjeda mu nije rekao da je vidio tog zaposlenika kako tuče psa ranije.

Iako je imao namjeru dati mu otkaz, nema temelja za to, a drugi ga sada osuđuju.

- Rekao sam da će dobiti otkaz, ako se utvrdi da je doista zlostavljao životinju. Međutim, kad je došao razgovarati sa mnom, rekao je da nije bilo tako, da ga je djevojčica udarila krpicom i da je netko drugi snimio događaj iz susjedne zgrade. Ni susjedi mi prije toga nisu govorili da on tuče psa. Moja je kancelarija ispod njegova stana, ali nisam ni znao da on živi iznad mene jer imamo odvojene ulaze. Sada se od mene traži da mu dam otkaz. Ljudi me napadaju jer to nisam učinio, ali ja ne mogu postupiti samo na temelju medijskog pritiska. Razgovarao sam s odvjetnikom i želim postupiti u skladu sa zakonom. Moram zaposleniku omogućiti da se očituje i iznese svoju obranu. Pozvao sam ga da dođe u firmu i preuzme dokument kojim mu se omogućuje da iznese svoju obranu. Danas je otvorio bolovanje. Rekao mi je da se ne želi vidjeti sa mnom jer mu je tako savjetovao odvjetnik. Zato ću mu dokument poslati poštom - rekao nam je.

Foto: ANIMALEX

Damir je, kaže, pod ogromnim pritiskom, a dobiva prijetnje ispred firme, ali i preko telefona.

- Ljudi dolaze pred firmu, prijete mi i zovu me telefonom. Dobivam uvrede i optužbe da sam kriminalac. Govori se i da zapošljavam strane radnike kako bih ih manje plaćao. Sve su to optužbe koje me dodatno opterećuju. Kada sam dežuran i čekam poziv za prijevoz organa, moram biti potpuno koncentriran. U takvim situacijama ne mogu se isključiti iz posla, a sada me stalno bombardiraju pozivima i uvredama. To mi otežava da se usredotočim na ono što moram raditi. Razumijem da su ljudi uznemireni zbog snimke i da žele da se reagira. I ja želim da se utvrdi što se dogodilo. Ne podržavam zlostavljanje psa, ali ne mogu ni nekome dati otkaz samo zato što javnost to traži. Moram poštovati zakon i omogućiti da se činjenice utvrde. Kada nadležne institucije obave svoj posao, ja ću postupiti u skladu sa zakonom. Do tada ne mogu donositi odluke samo na temelju pritiska javnosti.