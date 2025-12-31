Psi se užasavaju vatrometa i petardi, ali možete im pomoći

Pirotehnička sredstva u većine pasa izazivaju strah, pa bi u šetnji obvezno trebali biti na povodniku. To vrijedi i za one pse koji prije nisu pokazivali strah od pucnjave jer u stanju panike nisu sposobni slušati. Držanjem na uzici nećete im pomoći da prevladaju strah, ali ćete ih spriječiti da odlutaju i nastradaju pod kotačima automobila. Bilo bi dobro i da pas na ogrlici ima markicu s brojevima telefona jer ako ipak pobjegne, veća je vjerojatnost da će psa netko naći i vratiti vam ga.

No, ako možete, najbolje bi bilo sasvim izbjegavati šetnje u vrijeme pucnjave.Također, nahranite psa malo ranije kako stres ne bi utjecao na apetit ili uzrokovao pojačano mokrenje i stolicu. a kad ste u stanu, navucite zavjese i spustite rolete jer će to prigušiti zvukove i spriječiti bljeskove vatrometa.

Psa nemojte držati vani kako se ne bi ozlijedio

Psa koji inače živi vani smjestite unutra barem tijekom blagdana i dok traje pucnjava jer postoji mogućnost da petarda ili raketa završi u dvorištu, eksplodira i ozlijedi ga. A ako pas traži vašu blizinu, nemojte ga tjerati od sebe. Pustite da se smjesti kod vas ako ga to smiruje.

Ne kažnjavajte ga jer će to pogoršati strah

Psu igrom i poslasticama pokušajte odvratiti pozornost od pucnjave, no ako je previše uznemiren i ne odgovara na vaše zahtjeve, pustite ga da se primiri. Također, nemojte ga nikad kažnjavati ako se nepoželjno ponaša jer će mu to pogoršati strahove.

Ako je pas pod stresom, vi morate biti mirni

Psi pod stresom često su nemirni, ne mogu se smjestiti, dahću, sline i oblizuju se. Kao vlasnik budite smireni jer vaše ponašanje utječe i na ponašanje psa. No nemojte mu davati lijekove za smirenje bez konzultiranja s veterinarom.