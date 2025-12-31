Obavijesti

News

Komentari 0
NEKOLIKO TRIKOVA

Psi se užasavaju vatrometa i petardi, ali možete im pomoći

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Psi se užasavaju vatrometa i petardi, ali možete im pomoći
Foto: canva ilustracija

Psu igrom i poslasticama pokušajte odvratiti pozornost od pucnjave, no ako je previše uznemiren i ne odgovara na vaše zahtjeve, pustite ga da se primiri

Pirotehnička sredstva u većine pasa izazivaju strah, pa bi u šetnji obvezno trebali biti na povodniku. To vrijedi i za one pse koji prije nisu pokazivali strah od pucnjave jer u stanju panike nisu sposobni slušati. Držanjem na uzici nećete im pomoći da prevladaju strah, ali ćete ih spriječiti da odlutaju i nastradaju pod kotačima automobila. Bilo bi dobro i da pas na ogrlici ima markicu s brojevima telefona jer ako ipak pobjegne, veća je vjerojatnost da će psa netko naći i vratiti vam ga.

No, ako možete, najbolje bi bilo sasvim izbjegavati šetnje u vrijeme pucnjave.Također, nahranite psa malo ranije kako stres ne bi utjecao na apetit ili uzrokovao pojačano mokrenje i stolicu. a kad ste u stanu, navucite zavjese i spustite rolete jer će to prigušiti zvukove i spriječiti bljeskove vatrometa. 

Psa nemojte držati vani kako se ne bi ozlijedio

Psa koji inače živi vani smjestite unutra barem tijekom blagdana i dok traje pucnjava jer postoji mogućnost da petarda ili raketa završi u dvorištu, eksplodira i ozlijedi ga. A ako pas traži vašu blizinu, nemojte ga tjerati od sebe. Pustite da se smjesti kod vas ako ga to smiruje.

DOČEK NOVE 2026. VIDEO Još malo pa počinje najluđa noć u godini: Tisuće bile i na 'dječjoj' Novoj godini...
VIDEO Još malo pa počinje najluđa noć u godini: Tisuće bile i na 'dječjoj' Novoj godini...

Ne kažnjavajte ga jer će to pogoršati strah

Psu igrom i poslasticama pokušajte odvratiti pozornost od pucnjave, no ako je previše uznemiren i ne odgovara na vaše zahtjeve, pustite ga da se primiri. Također, nemojte ga nikad kažnjavati ako se nepoželjno ponaša jer će mu to pogoršati strahove. 

Ako je pas pod stresom, vi morate biti mirni

Psi pod stresom često su nemirni, ne mogu se smjestiti, dahću, sline i oblizuju se. Kao vlasnik budite smireni jer vaše ponašanje utječe i na ponašanje psa. No nemojte mu davati lijekove za smirenje bez konzultiranja s veterinarom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda
SKRIVENA REZIDENCIJA

Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda

Nije rezidencija Valdai njegova najraskošnija. Ta titula vjerojatno bi pripala palači na Crnom moru.  Nije Valdai ni najsigurnija nekretnina koju Putin posjeduje. Ali mu je najdraža...
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti
VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva
UKRAJINSKI NAPAD

VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva

Jedan od najznačajnijih ciljeva bio je pogon Slavneft-YANOS u samom gradu Jaroslavlju. Riječ je o jednoj od pet najvećih rafinerija u Rusiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025