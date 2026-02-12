Obavijesti

Psi u Britaniji raskomadali oca dvoje djece: Vlasnika (33) su osudili na pet godina zatvora

Kako je izjavila Priceova supruga Heather, životinje su njezina muža "doslovno komadale", a on je nakon toga hitno prevezen u bolnicu, gdje je i preminuo

James Harrison Trimble-Pettitte (33), čiji su XL bullyji nasmrt izgrizli susjeda Iana Pricea (52), oca dvoje djece, u rujnu 2023. godine, osuđen je na pet godina zatvora, piše Sky News. Navedeni slučaj sudac je opisao kao "užasni čin divljaštva", a sve se dogodilo u blizini Priceove kuće u Stonnallu u Staffordshireu.

Price je, dok je šetao pse, na ulici primijetio ženku XL bullyja imena Via te ju je pokušao otpratiti do vlasnikove kuće, no ubrzo je iz dvorišta izašao i mužjak Ares te paru prišao "bučno i agresivno", nakon čega su oba psa napala Pricea. Susjedi i prolaznici pokušali su ih otjerati automobilima, kantama za smeće i drugim predmetima.

Kako je izjavila Priceova supruga Heather, životinje su njezina muža "doslovno komadale", a on je nakon toga hitno prevezen u bolnicu u kritičnom stanju. Zbog velikog gubitka krvi i srčanog zastoja preminuo je iste večeri. Jedan od pasa uginuo je tijekom incidenta, a drugog je eutanazirao veterinar.

Na Kraljevskom sudu u Staffordu rečeno je kako pri nisu imali igračke, deke ni krevete te su često bježali iz kuće kroz otvorene prozore i nezaključana vrata, a zbog uvjeta u kojima su živjeli patili su od frustracije, dosade i tjeskobe zbog odvajanja, što je vjerojatno pridonijelo njihovoj agresiji. Vještak tužiteljstva napad je pripisao "kombinaciji genetskih, bihevioralnih i okolišnih čimbenika, pogoršanih lošim držanjem i nadzorom pasa".

U dvorištu kuće pronađene su i velike količine psećeg izmeta, a u unutrašnjosti su se mogli vidjeti tragovi žvakanja i grebanja na zidovima vratima. Utvrđeno je isto tako i da su psi i prije bježali iz dvorišta i pritom napadali druge ljude i životinje.

Trimble-Pettitt u listopadu je priznao krivnju po dvije točke optužnice, a danas je osuđen na pet godina zatvora te mu je izrečena i trajna zabrana držanja pasa. U izjavi pročitanoj na sudu obratila mu se i Heather Price:

- Smrt moga supruga potresla me do srži. Natjerala me da preispitam sve u što sam vjerovala. Oduzela mi je svaki san i plan koji sam imala za budućnost.

