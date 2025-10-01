Depresija je luksuz u Hrvatskoj! Mlada udovica bori se s depresijom, ali sustav ne nudi pravu pomoć. Čeka osam mjeseci za terapiju. Nacionalna strategija za borbu protiv suicida ne postoji
Psihički smo bolesna nacija, a liječenje mnogima nedostupno
Liječenje depresije u Hrvatskoj je luksuz - mlada žena iz naše priče suočava se s tom bitkom. Udovica je, sama, suprug joj je preminuo od karcinoma, ubrzo nakon njegove smrti zatražila je psihološku pomoć. Dijagnosticirana joj je depresija, dobila je lijekove i nešto za spavanje, termin za razgovor kod psihijatra jednom u dva, tri mjeseca. Sat vremena razgovora svakih 60, 90 dana, a svakog tog dana njezin je život još mračniji.
