Psihički smo bolesna nacija, a liječenje mnogima nedostupno

Piše Bojana Mrvoš Pavić,
Psihički smo bolesna nacija, a liječenje mnogima nedostupno
Foto: ilustracija/Canva

Depresija je luksuz u Hrvatskoj! Mlada udovica bori se s depresijom, ali sustav ne nudi pravu pomoć. Čeka osam mjeseci za terapiju. Nacionalna strategija za borbu protiv suicida ne postoji

Liječenje depresije u Hrvatskoj je luksuz - mlada žena iz naše priče suočava se s tom bitkom. Udovica je, sama, suprug joj je preminuo od karcinoma, ubrzo nakon njegove smrti zatražila je psihološku pomoć. Dijagnosticirana joj je depresija, dobila je lijekove i nešto za spavanje, termin za razgovor kod psihijatra jednom u dva, tri mjeseca. Sat vremena razgovora svakih 60, 90 dana, a svakog tog dana njezin je život još mračniji.

