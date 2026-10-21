Psihoterapeut švercao 'trip za poduzetnike' iz Perua: 'Rekao sam im da je to kakao...'

U velikoj kriminalističkoj operaciji policije i Carinske uprave u siječnju ove godine razotkriveni su šverceri s četiri kilograma halucinogene droge DMT. Među njima su bili 63-godišnji Tomislav Budak, koji se javno predstavljao kao alternativni psihoterapeut i 'duhovni komunikolog', njegov 33-godišnji prijatelj Franjo N. i 50-godišnja šogorica Vanesa B., profesorica i predavačica.

DMT, odnosno N,N-dimetiltriptamin, je snažna psihoaktivna supstanca koja spada u halucinogene droge i uzrokuje intenzivne vizualne i auditivne halucinacije. U prirodi se nalazi u nekim biljkama i životinjama, ali u čistu obliku, najčešće kao bijeli kristalni prah, koristi se ilegalno zbog svoje sposobnosti da drastično izmijeni percepciju stvarnosti.

Budak je nakon uhićenja završio u Remetincu, a zajedno ga s njegovim prijateljem Franjom zagrebački tužitelji terete za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama koja je stizala iz Perua na zagrebačke adrese, piše Hajdi Karakaš Jakubin iz Jutarnjeg lista.

Foto: PU zagrebačka

Inače, ovom drogom se u Južnoj Americi koriste šamani u obredima, a popularna je i u krugovima biznismena koji ga koriste za povećanje kreativnosti. Zbog toga je i dobio naziv 'trip za poduzetnike'.

-Točno je da je pošiljka stigla na moje ime, ali ja nisam kriv. Zamolio me Budak da pošiljka stigne na moju adresu i da se radi o kakau iz Perua težine oko 2 kilograma. O tome smo komunicirali, postoje i poruke u mobitelu. Tomislava znam šest godina vezano za proučavanje psihologije, osobni razvoj i zdravu prehranu. Bio sam ove godine na Tajlandu i donio 1 kg ceremonijalnog kakaa tako da sam mislio da se isto nalazi i u toj pošiljci. Ostao sam iznenađen. Kad me policija uhitila, pretražili su mi stan i pronašli supstance koje su u vlasništvu mene i žene, ali se mi ne bavimo preprodajom droge već ju koristimo za osobne potrebe. Proučavanjem literature smo došli do podataka da je korisno za zdravlje u mikrodozama. Našli su mi 40 g gljiva u ormariću u sobi, pa 1 LSD koji sam dobio od čovjeka koji mi je prodao gljive, a konoplju koristimo rekreativno – rekao je tužiteljima Franjo N.

Foto: PU zagrebačka

Budak je priznao da je pakete naručio na ime Franje N. i Vanese B. te da oni nisu znali stvarni sadržaj paketa.

- Rekao sam im da je to kakao, a količine koje se spominju ne odnose se u cijelosti na N,N-dimetiltriptamin iako je ta supstanca prisutna u naručenom sadržaju. Znam da je zabranjena u RH, a radi se o lijeku ayahuasca koji sam imao prilike konzumirati u Brazilu te sam se osobno uvjerio u mnogostruke osobne učinke za psihu i za duh - rekao je.

Problemi su nastali početkom godine nakon što je iz Perua u Dugo Selo stigla pošiljka teška 2243 grama za koju je Franjo naveo da je vrijedna 100 eura i da je riječ o kakao-pasti. Uhićen je 2. siječnja ispred poslovnice.