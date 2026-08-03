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Prvi masovni pomor

Ptičja gripa hara Australijom

Piše HINA,
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Ptičja gripa hara Australijom
Foto: Reuters
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Ministrica poljoprivrede Julie Collins rekla je da je testiranje potvrdilo ptičju gripu H5N1 u skupini od 49 mrtvih i 35 bolesnih čigri

Australija je u ponedjeljak upozorila na rizik širenja ptičje gripe H5N1 nakon što je prva epizoda masovnog uginuća među morskim pticama ubila oko 50 velikih ćubastih čigri uz obalu južno od Adelaidea. Međutim, još uvijek nema dokaza o virusu na australskim farmama, od kojih su mnoge zatvorene kako bi zaštitile jata peradi otkako je virus prvi put otkriven u lipnju.

Ministrica poljoprivrede Julie Collins rekla je da je testiranje potvrdilo ptičju gripu H5N1 u skupini od 49 mrtvih i 35 bolesnih čigri pronađenih helikopterskim nadzorom na stijenama kod Cape Jaffa, 250 km od Adelaidea u petak.

"Australci bi trebali očekivati ​​veće širenje i veći broj pogođenih divljih životinja", rekla je novinarima u Canberri, glavnom gradu.

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"Ovo je prvi potvrđeni slučaj masovnog uginuća", dodala je. „Nakon što se ptičja gripa H5 proširi divljim životinjskim i prirodnim okolišem, nije moguće izbjeći značajne gubitke, što je ono što sada počinjemo viđati.“

U Australiji su potvrđena 74 slučaja raširena i po državama Zapadna Australija i Queensland, iako je većina slučajeva bila u Južnoj Australiji, rekla je Collins.

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Australija i Novi Zeland, koji je prošli mjesec zabilježio prvi slučaj H5N1,  godinama su se pripremali za virus, poduzimajući korake poput strože biosigurnosti na farmama, testiranja obalnih ptica, cijepljenja ranjivih vrsta.

Virus je posljednjih godina ubio stotine milijuna ptica i sisavaca, uzrokujući gubitke od milijardi dolara za uzgajivače peradi, zarazivši stoku u Sjedinjenim Državama i prekrivajući plaže leševima ptica i tuljana.

Ptičja gripa H5N1 može zaraziti ljude koji su u kontaktu sa zaraženim životinjama. Ali broj slučajeva u svijetu je malen, a dužnosnici kažu da je rizik za ljude nizak.  

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