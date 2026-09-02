Ubio je Charlieja Kirka pa pobjegao: Sudac donio odluku, prijeti mu smrtna kazna

Sud je odlučio da se Tyleru Robinsonu, muškarcu optuženom da je prošle godine smrtonosno ranio američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na kampusu sveučilišta u saveznoj državi Utah, treba suditi za ubojstvo u slučaju u kojem je moguća smrtna kazna, javlja Reuters u utorak. Sudac Okružnog suda u Utahu Tony Graf donio je odluku nakon što su tužitelji iznijeli, kako su naveli, „uvjerljive“ dokaze da postoje osnove da se 23-godišnjem Robinsonu sudi za ubojstvo uz mogućnost izricanja smrtne kazne.

Tužitelji okruga Utah terete Robinsona da je ispalio jedan hitac kojim je ubijen 31-godišnji Kirk dok je sudjelovao u jednoj od svojih prepoznatljivih rasprava na sveučilišnom kampusu.

Foto: Francisco Kjolseth

Robinson se suočava sa sedam točaka optužnice, među kojima je i teško ubojstvo, pri čemu tužiteljstvo tvrdi da je pucnjavom doveo u opasnost i živote drugih osoba na događaju. Za to kazneno djelo u Utahu može biti izrečena smrtna kazna.

Obrana: Pucnjava nije ugrozila nikoga osim Kirka

Odvjetnica obrane Staci Visser ustvrdila je da pucnjava nije ugrozila nikoga osim Kirka te da stoga ne postoje uvjeti da se djelo kvalificira kao teško ubojstvo.

Naglasila je da napadač nije pucao ni na koga drugoga niti je ponovno punio oružje, nego je ispalio jedan hitac i pobjegao.

„Postoji jedan čin. Jedan hitac. Jedan metak. Jedna žrtva“, rekla je Visser sudu. „Nije bilo nikakvih dokaza koji bi upućivali na to da je bilo tko drugi bio ugrožen.“

Foto: Francisco Kjolseth

Tijekom ročišta tužiteljstvo se pozvalo i na rezultate DNK analize prema kojima je Robinsonov DNK pronađen na oružju za koje se sumnja da je korišteno kao sredstvo ubojstva. Odvjetnik obrane Michael Burt doveo je, međutim, u pitanje pouzdanost tog nalaza.

Tužitelj Ryan McBride ustvrdio je da je Robinson, koji je bio u vezi sa svojim bivšim partnerom Lanceom Twiggsom, Kirka odabrao za metu zbog njegovih političkih stavova o istospolnim brakovima i pravima transrodnih osoba. Takav bi motiv mogao dodatno poduprijeti nastojanje tužiteljstva da zatraži smrtnu kaznu.

McBride se pritom pozvao na tekstualnu poruku u kojoj je Robinson navodno rekao Twiggsu da je pucao na Kirka zato što se „neke vrste mržnje ne mogu ukloniti pregovorima“.

Odvjetnik obrane Richard Novak rekao je da nije jasno na što je Robinson mislio kada je spomenuo „mržnju“ te da se iz formulacije poruke ne može zaključiti da se protivio Kirkovim političkim stavovima.

Foto: Francisco Kjolseth

Nakon sudske odluke o postojanju dovoljno osnova za nastavak postupka slijedi formalno izjašnjavanje o optužnici. Robinson se zasad nije izjasnio o krivnji.

Kirk je bio suosnivač konzervativne organizacije za mlade Turning Point USA, a pripisivala mu se važna uloga u mobiliziranju mladih birača u kampanji Donalda Trumpa za predsjedničke izbore 2024. godine.