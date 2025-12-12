Obavijesti

VEZANOG GA DOVELI NA SUD

FOTO Ubojica Charlieja Kirka prvi put na sudu, smiješio se

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Rick Egan

Glavna tema rasprave bila je hoće li se medijima dopustiti snimanje suđenja. Robinsonov pravni tim i Ured šerifa okruga Utah zatražili su od suca Tonyja Grafa potpunu zabranu kamera

Tyler Robinson (22), mladić iz Utaha optužen za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, u četvrtak se prvi put osobno pojavio na sudu. Dok su njegovi odvjetnici tražili zabranu kamera, sudnica u Provu postala je poprište borbe između prava na pošteno suđenje i prava javnosti da zna detalje ovog visokoprofilnog slučaja koji je potresao Ameriku.

Robinson, odjeven u košulju, kravatu i hlače, u sudnicu je doveden s vezanim rukama i nogama. Unatoč teškim optužbama, izgledao je smireno, pa čak se i nasmiješio članovima obitelji koji su sjedili u prvom redu. Njegova majka nije mogla suspregnuti emocije te je zaplakala i brisala suze maramicom, dok su pored nje sjedili Robinsonov otac i brat.

Bitka za kamere u sudnici

Tyler Robsinson, the man accused of killing Charlie Kirk at Utah Valley University, appears in court in Provo, Utah
Foto: Rick Egan

Glavna tema rasprave bila je hoće li se medijima dopustiti snimanje suđenja. Robinsonov pravni tim i Ured šerifa okruga Utah zatražili su od suca Tonyja Grafa potpunu zabranu kamera, tvrdeći da bi ogroman medijski interes mogao ugroziti Robinsonovo pravo na pošteno suđenje.

​- Ovo suđenje privlači pažnju sve do Bijele kuće - rekla je odvjetnica Kathy Nester, podsjetivši na izjavu predsjednika Donalda Trumpa koji je nedugo nakon uhićenja rekao: "S velikom sigurnošću, imamo ga. Nadam se da će dobiti smrtnu kaznu."

Odvjetnici su također izrazili zabrinutost zbog digitalno izmijenjenih fotografija Robinsona koje se šire internetom, a na kojima on navodno plače ili ima ispade bijesa, što se u stvarnosti nije dogodilo.

S druge strane, koalicija nacionalnih i lokalnih medijskih kuća, uključujući Associated Press, bori se za očuvanje pristupa medija. Podržava ih i udovica ubijenog aktivista, Erika Kirk, koja sada vodi njegovu organizaciju Turning Point USA.

​- Zaslužujemo da kamere budu unutra. Zašto ne bismo bili transparentni? - izjavila je nedavno, ističući kako transparentnost može pomoći u suzbijanju teorija zavjere o smrti njezina supruga.

Sudac već uveo ograničenja

Tyler Robsinson, the man accused of killing Charlie Kirk at Utah Valley University, appears in court in Provo, Utah
Foto: Rick Egan

Sudac Graf već je poduzeo korake kako bi zaštitio pretpostavku Robinsonove nevinosti, priznajući da je slučaj privukao "izvanrednu" pozornost javnosti. Na zatvorenom ročištu u listopadu odlučeno je da Robinson smije nositi civilnu odjeću na sudu, ali mora biti fizički vezan zbog sigurnosnih razloga. Sudac je izričito zabranio medijima snimanje ili fotografiranje njegovih okova kako se ne bi stvorili preduvjeti za predrasude kod budućih porotnika.

Tijekom ročišta u četvrtak, dio rasprave ponovno je bio zatvoren za javnost kako bi se odvjetnici mogli slobodno izjasniti o tome koji dijelovi spisa trebaju ostati tajni.

Svjedoci ubojstva ponovno se suočili s optuženim

U sudnici je bilo i nekoliko studenata koji su svjedočili atentatu na kampusu Sveučilišta Utah Valley. William Brown, student koji je stajao samo nekoliko metara od Kirka u trenutku pucnjave, rekao je da se osjećao preplavljeno kad je vidio Robinsona kako ulazi u sudnicu.

​- Svjedočio sam ogromnom događaju i moj mozak još uvijek pokušava sve to shvatiti. Osjećam da mi boravak ovdje pomaže da sve djeluje stvarnije, a manje nadrealno - rekao je.

Podsjetimo, Charlie Kirk (31) ubijen je 10. rujna jednim hicem iz snajpera dok je držao govor pred tisućama ljudi. Istražitelji su pronašli pušku u obližnjem šumarku, a na njoj i na čahurama pronađen je Robinsonov DNK. Na čahurama su bile ugravirane fraze iz internetskih "memeova" i videoigara.

Robinson se predao dan nakon ubojstva, nakon što su ga roditelji prepoznali na snimkama nadzornih kamera. U porukama svom cimeru i partneru, koji je transrodna osoba, navodno je priznao zločin.

​- Dosta mi je bilo njegove mržnje. S nekom se mržnjom ne može pregovarati - napisao je Robinson o svom motivu.

Tužitelji su protiv njega podignuli optužnicu za teško ubojstvo i još šest kaznenih djela te su najavili da će tražiti smrtnu kaznu. Robinson se još nije izjasnio o krivnji.

