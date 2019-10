Pucao u suprugu iz puške? 'Oni su bili skladan par, u šoku smo'

Stravično ubojstvo šokiralo je mještane naselja Podrvanj, na području Čavli, nedaleko od Rijeke, gdje je u srijedu oko 20.30 sati u obiteljskoj kući pronađeno mrtvo tijelo ženske osobe.

Zgroženi susjedi još ne znaju što se točno dogodilo u kući gdje je, kažu, godinama skladno živio par.

- U šoku smo, ne možemo vjerovati. On je dosta stariji od nje, oko dvadeset godina, ali bili su jako skladan par i činilo nam se da jako lijepo funkcioniraju. Često su znali zajedno šetati u ulici, baš dan prije ubojstva smo ih vidjeli, i raditi na komadu zemlje nedaleko od kuće. Tamo imaju i baraku, gdje su se često odmarali, sadili povrće, obrađivali zemlju... On je veteran Domovinskog rata, mislimo da su se čak upoznali na ratištu. On je u mirovini, dugo je radio u brodogradilištu kao tokar, a ona je radila u domu za starije i nemoćne. Nikad s njima nije bilo problema, uvijek su bili spremni pomoći, no on je u zadnje vrijeme bio malo čudan, kao da je malo obolio na živce, ali nije tražio pomoć - kažu susjedi koji ne mogu vjerovati što se dogodilo u inače mirnom naselju.

Nitko od njih kobne noći nije čuo nikakvu galamu ni komešanje iz kuće u uskoj uličici gdje su supružnici živjeli.

- Nisam čuo ništa, ali mi je susjed rekao kako je u neko doba vidio ubojicu kako je izašao u dvorište i rekao: ‘Ubio sam je’. Strašno, ne znam što ga je moglo na tako nešto navesti. Bili su dobri susjedi - u nevjerici klima glavom mještanin Podrvanja. Bračni par zajedno nije imao djece, dok suprug iz prijašnjeg braka navodno ima odraslog sina i kćer, kažu susjedi.

- Na mjestu zločina policijski službenici su proveli očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci. U službene prostorije policije priveden je muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela ubojstva na štetu spomenute ženske osobe te je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i relevantne činjenice - objavila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Tijekom trajanja očevida na stepenicama u dvorištu nedaleko od ulaznih vrata pronađena je odbačena puška. Očevid će pokazati je li muškarac s tom puškom ubio ženu.