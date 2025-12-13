VIDEO Pucnjava na američkom sveučilištu: 'Zaključajte vrata, utišajte telefone i sakrijte se!'

Na Sveučilištu Brown u američkoj saveznoj državi Rhode Island proglašena je krizna situacija nakon što je izdano hitno upozorenje o napadaču u blizini zgrade Barus & Holley na kampusu. Prema informacijama koje prenose mediji, policija je privela jednog osumnjičenika, no kampus je i dalje u stanju visoke uzbune.

U službenom upozorenju BrownUAlert navedeno je da su studenti, zaposlenici i posjetitelji pozvani da ostanu skriveni u prostorijama, zaključaju vrata i utišaju mobilne telefone dok se sigurnosna situacija u potpunosti ne razjasni. Policija nastavlja s istragom, a prisutnost snaga sigurnosti na kampusu je pojačana.

„Postoji aktivni napadač u blizini zgrade Barus & Holley Engineering. Zaključajte vrata, utišajte telefone i ostanite skriveni do daljnjega. Zapamtite: bježite ako se možete sigurno evakuirati, skrijte se ako evakuacija nije moguća, a borite se samo kao posljednju opciju kako biste se zaštitili“, stoji u upozorenju sveučilišta.

Prema dostupnim izvješćima, najmanje dvije osobe zadobile su prostrijelne rane, a strahuje se da bi broj ozlijeđenih mogao biti i veći. Navodno je maskirani napadač otvorio vatru u blizini zgrade, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja, dok je policija naknadno privela osumnjičenika.

Stanje ozlijeđenih zasad nije poznato, a nadležne službe nisu objavile dodatne informacije o motivu ni okolnostima napada.

Društvenim mrežama u međuvremenu su se proširile fotografije i snimke s kampusa, dok svjedoci navode da je napadač nosio crnu masku. Te informacije policija zasad nije službeno potvrdila, prenosi Independent.