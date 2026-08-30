Pucnjava na rave partyju u Švicarskoj: Više ljudi je stradalo

Kantonalna policija u Aargauu potvrdila je da je nakon pucnjave pokrenuta velika policijska operacija.

Zasad nije objavljeno koliko je ljudi stradalo niti ima li među žrtvama poginulih, prenosi Reuters.

Policija je pozvala sve građane koji imaju fotografije ili videosnimke incidenta da ih dostave istražiteljima kako bi pomogli u rasvjetljavanju okolnosti pucnjave.

Švicarski Blick navodi da se incident dogodio na rave partyju. Više detalja o napadaču, motivu pucnjave i stanju žrtava zasad nije poznato.