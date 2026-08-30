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Pucnjava na rave partyju u Švicarskoj: Više ljudi je stradalo

Piše 24sata,
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Pucnjava na rave partyju u Švicarskoj: Više ljudi je stradalo
Foto: Florion Goga/REUTERS
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Više detalja o napadaču, motivu pucnjave i stanju žrtava zasad nije poznato...

Kantonalna policija u Aargauu potvrdila je da je nakon pucnjave pokrenuta velika policijska operacija.

Zasad nije objavljeno koliko je ljudi stradalo niti ima li među žrtvama poginulih, prenosi Reuters. 

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Policija je pozvala sve građane koji imaju fotografije ili videosnimke incidenta da ih dostave istražiteljima kako bi pomogli u rasvjetljavanju okolnosti pucnjave.

Švicarski Blick navodi da se incident dogodio na rave partyju. Više detalja o napadaču, motivu pucnjave i stanju žrtava zasad nije poznato.

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