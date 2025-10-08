Pucnjava u Gornjem Vakufu! Troje ljudi ozlijeđeno: Pucao na policajca i vlastitog sina...

Troje ljudi, među kojima je i policajac, ozlijeđene su u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Gornjem Vakufu, potvrđeno je za portal Avaz iz Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK).

Incident se dogodio u večernjim satima, oko 22 sata, kada je policija intervenirala po prijavi o obiteljskom nasilju. Tijekom izlaska na teren situacija je eskalirala, a prema neslužbenim informacijama, napadač je pucao te ranio policajca i vlastitog sina, nakon čega je pucao u sebe.

OGLAS

Policajac je u tom trenutku bio na službenom zadatku, potvrđuju iz MUP-a SBK. Sve tri ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a istražitelji prikupljaju dokaze kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS