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OSUMNJIČENI UHIĆENI

Pucnjava u školi na Filipinima: Troje mrtvih, petero ranjenih

Piše HINA,
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Pucnjava u školi na Filipinima: Troje mrtvih, petero ranjenih
Foto: Pixabay

Tri osobe ubijene su, a pet ih je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u središnjim Filipinima, priopćila je u ponedjeljak filipinska policija

Policija je rekla da su dva osumnjičena uhićena nakon pucnjave u Nacionalnoj srednjoj školi San Jose u gradu Taclobanu koji se nalazi u provincij Leyte. Do pucnjave je došlo oko 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, priopćio je Ured gradske policije Taclobana, dodavši da je istraga u tijeku kako bi se utvrdile okolnosti incidenta.

Šef policije Noelito Getigan rekao je novinarima da su osumnjičeni koristili vatreno oružje kalibra .38 i 9 mm u pucnjavi.

Jedan osumnjičeni, maloljetni učenik, uhićen je ubrzo nakon incidenta, dok se drugi kasnije predao vlastima, rekao je Getigan.

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Policija je rekla da su ozlijeđeni prevezeni u obližnje bolnice, dok je dodatno osoblje raspoređeno u školi kako bi se zajamčila sigurnost učenika, osoblja, roditelja i lokalne zajednice.

Vlasti su pozvale javnost da ne širi neprovjerene informacije i da surađuje s istražiteljima.

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