Sedmi b i sedmi c su se posvađali, tako je politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je za N1 sukob ministra obrane Marija Banožića i predsjednika Republike Zorana Milanovića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Navodi kako nije problem u svađi nego u tome što nema sadržaja.

- Banožić, što bi rekla moja pokojna baka, nažalost ne pretjeruje s inteligencijom. On se u tome ne snalazi. Milanoviću nije stalo ni do čega drugog, nego da nađe mekani dio kod Plenkovića i našao je to kod Banožića. Ali Milanović falsificira svoj ustavnu ulogu, njegova ustavna uloga nije u tomu - rekao je Puhovski.

- Dokle god se Banožića napada, on će ostati. Slična je situacija i s Horvatom. To je ta perverzna logika koja funkcionira u javnom prostoru - rekao je Puhovski.

Plenković je najčešće bio dovoljno inteligentan da ne odgovori na predsjednikove provokacije, rekao je politički analitičar.

- Sutra će biti neka druga tema. Opet se pojavljuju veleposlanici, koji stalno vise. Opet se pojavljuje Ukrajina. Imat ćemo tema. U noći kad je izabran Milanović, rekao sam da je to veliki dan za hrvatske medije, jer će imati toliko sadržaja - rekao je Puhovski.

'Ivošević je prostak'

Splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević verbalno je napao novinarku riječima 'Napit' ću ti se krvi', a Puhovski je komentirao da je Ivošević prostak.

- Ono što mene pogađa kao dugogodišnjeg bivšeg aktivista, to je što je gospođa Puljak napravila isto što i Plenković i njegov prostakluk povezala s aktivizmom. Meni, doista, nije poznato da su aktivisti veći prostaci od ostalih. To je potpuno izmišljena teza. To da se povlači iz javnosti stvara potpunu pomutnju - rekao je Puhovski.

- Ja ne mislim da se ne smije napadati novinare, dapače, mislim da se može reći da si napisao glupost, ali reći napit ću ti se krvi, to je suludo i doista krvoločna formulacija i to bi trebalo biti kažnjivo - smatra Puhovski.

Upitan znači li situacija s Ivoševićem da splitska opcija gubi kredibilitet, Puhovski je rekao da gube moralni kredibilitet te da bi se Ivoševiću trebali zahvaliti na suradnji i smijeniti ga.