STRAŠNO!

Puknula sajla na gradilištu mosta u Kini, najmanje 7 mrtvih

Piše HINA,
Most je čelična rešetkasta lučna konstrukcija dizajnirana za željeznički promet

 Sedam osoba je poginulo, a devet drugih se vodi kao nestalo nakon što je u petak puknuo kabel na mostu u izgradnji na sjeverozapadu Kine, izvijestili su državni mediji. Petnaest radnika i jedan građevinski menadžer bili su na gradilištu mosta preko Žute rijeke u provinciji Qinghai kada je sajla pukla oko 3 sata ujutro (19:00 GMT u četvrtak), prema pisanju People's Dailyja.

Slike koje je objavio People's Daily prikazuju djelomično izgrađeni most, njegov središnji dio još uvijek je nedovršen te okružen s dvije ogromne skele i nekoliko dizalica.

U tijeku je spasilačka operacija.

Nesreće na gradilištima i u tvornicama česte su u Kini, obzirom na ogromnu veličinu zemlje, ali i zbog ponekad nedovoljnih sigurnosnih standarda.

U prosincu 2024.  13 osoba prijavljeno je kao nestalo nakon urušavanja na velikom željezničkom gradilištu u Shenzhenu, metropoli na jugu zemlje. No, nije bilo prijavljenih preživjelih.

