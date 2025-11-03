Obavijesti

HRVATSKI I TALIJANSKI

Pula je i Pola. Grbin: Identitet našeg grada je dvojezičnost

Piše HINA.,
Pula je i Pola. Grbin: Identitet našeg grada je dvojezičnost
ARHIVA - 2020. Peđa Grbin izabran je za predsjednika SDP-a | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Nastavak je to priče o izdavanju prigodne kovanice "Grad Pula-Arena" od dva eura u sklopu serije "Hrvatski gradovi". Na samoj kovanici stoji naziv grada isključivo na jednom jeziku, Pula, a nedostaje ono što zakon traži, a to je dvojezični naziv, Pula-Pola

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin uputio je u ponedjeljak dopis Hrvatskoj narodnoj banci kojim je skrenuo pozornost na važnost dosljedne primjene punog, zakonski propisanog naziva Grada Pula – Pola u svim službenim i javnim kontekstima.

"Dvojezičnost je sastavni dio identiteta našega grada. Ona nije samo zakonska obaveza, nego i izraz povijesti, kulture i vrijednosti zajedništva koje čine naš grad prepoznatljivim i posebnim. Stoga očekujemo da se i u budućem radu svih institucija, pa tako i Hrvatske narodne banke, koristi zakonski propisani naziv našeg grada", istaknuo je u dopisu gradonačelnik Pule Peđa Grbin.

Dodao je i da će se Grad Pula – Pola i dalje zauzimati za dosljedno poštivanje svih propisa koji čuvaju i promiču dvojezičnost, kao temeljne vrijednosti multikulturalne Istre i sastavnog dijela identiteta grada. 

ISTRIJANI NA NOGAMA Grbin o smradu s Kaštijuna: 'Ni najgorem neprijatelju ne bih poželio takvo nešto'
Grbin o smradu s Kaštijuna: 'Ni najgorem neprijatelju ne bih poželio takvo nešto'

Nastavak je to priče o izdavanju prigodne kovanice "Grad Pula-Arena" od dva eura u sklopu serije "Hrvatski gradovi". Na samoj kovanici stoji naziv grada isključivo na jednom jeziku, Pula, a nedostaje ono što zakon traži, a to je dvojezični naziv, Pula-Pola, istaknuo je saborski zastupnik Furio Radin, u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina.

Zakonom o područjima županija, gradova i općina, Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, Statutom Istarske županije te Statutom Grada Pule – Pola jasno je propisano da je službeni naziv grada dvojezičan, što odražava njegov povijesni i kulturni identitet te vrijednosti suživota i međusobnog poštovanja koje se u Puli njeguju desetljećima.

