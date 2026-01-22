Obavijesti

ANEKS UGOVOR

Pula ulaže u sigurnost, vatrogascima povećane plaće

Vatrogasna vozila i oprema DVD-a Vodice | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Aneks Kolektivnog ugovora za radnike Javne vatrogasne postrojbe Pula, kojim se unapređuju materijalna prava vatrogasaca, potpisan je u četvrtak u pulskoj Komunalnoj palači, pri čemu je gradonačelnik Peđa Grbin rekao kako ulaganjem u vatrogasce Pula ulaže u vlastitu sigurnost.

Aneksom se omogućuje povećanje osnovice za plaće i uvođenje novog dodatka na plaću - osnovica od 1. siječnja iznosi 880 eura, od 1. srpnja povećava se na 909,50 eura, a vatrogasci će primati i neoporezivi dodatak na plaću u iznosu od 70 eura.

Grbin je istaknuo značaj kontinuirane podrške radu vatrogasne zajednice. "Zadovoljan sam dogovorom o aneksu jer njime osiguravamo da se i dalje jamče primjerena materijalna prava vatrogascima, koji obavljaju iznimno odgovoran i zahtjevan posao", naglasio je.

Zapovjednik JVP Pula Ivica Rojnić ocijenio je kako će poboljšanje Kolektivnog ugovora doprinijeti većoj motivaciji vatrogasaca, dok je Rajko Kutlača, predstavnik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, naglasio važnost prepoznavanja truda i odgovornosti vatrogasaca.

"Uloga vatrogasne zajednice jedna je od najvažnijih u zaštiti života, zdravlja i imovine građana. Riječ je o pozivu koji nosi veliku odgovornost i izloženost rizicima, pa sa zadovoljstvom mogu reći da se na području Pule taj trud i odgovornost prepoznaju", poručio je Kutlača.

