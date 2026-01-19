Tragedija u Pakistanu: U požaru trgovačkog centra najmanje 21 mrtav, preminulo i jedno dijete

Pakistanski vatrogasci su u ponedjeljak počeli izvlačiti beživotna tijela iz ruševina velikog trgovačkog centra u Karachiju, gdje se preko 60 ljudi i dalje vode kao nestali nakon ogromnog požara u kojem je poginula najmanje 21 osoba.

Najveći požar u Karachiju u više od 10 godina izbio je u subotu u višekatnom kompleksu Gul Plaza s 1200 trgovina na površini većoj od nogometnog igrališta. Požar je u povijesnom središtu Karachija gorio preko 24 sata prije nego što je uglavnom ugašen.

Videosnimke prikazuju plamen kako izbija iz zgrada dok su vatrogasci preko noći nastojali ugasiti požar. U ponedjeljak su počeli hladiti zgradu te uklanjati krhotine rasute po ulice.

Većina zgrade je do ponedjeljka poslijepodne bila oštećena, a potom je do kraja uništena pomoću dizalica zbog straha da bi se mogla urušiti.

Kasir Han je rekao da su njegova supruga, snaha i njena majka u subotu poslijepodne otišle u centar te da se broje među nestale.

"Tijela će u komadima doći odande. Nitko ih neće moći prepoznati", kazao je Han, kriveći spasioce da nisu bili dovoljno brzi. "Mogli su spasiti mnogo ljudi".

Stotine su okružile zgradu dok su spasilačke ekipe tražile preživjele, uključujući vlasnike trgovina koji su preko noći ostali bez svojih izvora prihoda.

"Ostavljeni smo na cjedilu, reducirani na nulu. Dvadeset godina napornog rada, sve je nestalo", kazao je vlasnik jedne trgovine Jasmin Bano.

Mohamad Amin, koji je predvodio spasilačke operacije za neprofitnu organizaciju Edhi, kazao je da je 21 osoba preminula u požaru, uključujući dijete.

Murad Ali Šah, glavni ministar južne pokrajine Sind koja uključuje Karachi, koji je ranije rekao da se 65 osoba vode kao nestale, kazao je da je 80 ljudi ozlijeđeno, a 22 osobe su već otpuštene iz bolnice.

"Priznajem da je bilo grešaka. Ne mogu kazati tko je odgovoran. Provest će se istraga i (odgovorni) će biti strogo kažnjeni", kazao je Šah, koji je rekao da uzrok požara nije poznat.

Požar bi mogao biti najveći u Karachiju otkako se 2012. zapalilo industrijsko postrojenje, pri čemu je stradalo preko 260 osoba. Sud je 2020. utvrdio da se radilo o paležu.