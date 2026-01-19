Obavijesti

News

Komentari 0
80 OZLIJEĐENIH

Tragedija u Pakistanu: U požaru trgovačkog centra najmanje 21 mrtav, preminulo i jedno dijete

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tragedija u Pakistanu: U požaru trgovačkog centra najmanje 21 mrtav, preminulo i jedno dijete
9
Foto: Akhtar Soomro

Vatrogasci u Karachiju izvlače tijela iz ruševina, više od 60 ljudi i dalje se vodi kao nestalo

Admiral

Pakistanski vatrogasci su u ponedjeljak počeli izvlačiti beživotna tijela iz ruševina velikog trgovačkog centra u Karachiju, gdje se preko 60 ljudi i dalje vode kao nestali nakon ogromnog požara u kojem je poginula najmanje 21 osoba.

Najveći požar u Karachiju u više od 10 godina izbio je u subotu u višekatnom kompleksu Gul Plaza s 1200 trgovina na površini većoj od nogometnog igrališta. Požar je u povijesnom središtu Karachija gorio preko 24 sata prije nego što je uglavnom ugašen.

IZGORIO TRGOVAČKI CENTAR Stravičan požar u Pakistanu: 11 mrtvih, nestalo više od 60 ljudi
Stravičan požar u Pakistanu: 11 mrtvih, nestalo više od 60 ljudi

Videosnimke prikazuju plamen kako izbija iz zgrada dok su vatrogasci preko noći nastojali ugasiti požar. U ponedjeljak su počeli hladiti zgradu te uklanjati krhotine rasute po ulice.

Većina zgrade je do ponedjeljka poslijepodne bila oštećena, a potom je do kraja uništena pomoću dizalica zbog straha da bi se mogla urušiti.

Kasir Han je rekao da su njegova supruga, snaha i njena majka u subotu poslijepodne otišle u centar te da se broje među nestale.

"Tijela će u komadima doći odande. Nitko ih neće moći prepoznati", kazao je Han, kriveći spasioce da nisu bili dovoljno brzi. "Mogli su spasiti mnogo ljudi".

POŽAR U KUĆI Muškarac poginuo zbog opuška u požaru u Slavonskom Brodu
Muškarac poginuo zbog opuška u požaru u Slavonskom Brodu

Stotine su okružile zgradu dok su spasilačke ekipe tražile preživjele, uključujući vlasnike trgovina koji su preko noći ostali bez svojih izvora prihoda.

"Ostavljeni smo na cjedilu, reducirani na nulu. Dvadeset godina napornog rada, sve je nestalo", kazao je vlasnik jedne trgovine Jasmin Bano.

Mohamad Amin, koji je predvodio spasilačke operacije za neprofitnu organizaciju Edhi, kazao je da je 21 osoba preminula u požaru, uključujući dijete.

VATRENI PAKAO FOTO Galerija užasa iz Čilea: Požari ubili 16 ljudi, 20.000 evakuiranih iz domova...
FOTO Galerija užasa iz Čilea: Požari ubili 16 ljudi, 20.000 evakuiranih iz domova...

Murad Ali Šah, glavni ministar južne pokrajine Sind koja uključuje Karachi, koji je ranije rekao da se 65 osoba vode kao nestale, kazao je da je 80 ljudi ozlijeđeno, a 22 osobe su već otpuštene iz bolnice.

"Priznajem da je bilo grešaka. Ne mogu kazati tko je odgovoran. Provest će se istraga i (odgovorni) će biti strogo kažnjeni", kazao je Šah, koji je rekao da uzrok požara nije poznat.

Požar bi mogao biti najveći u Karachiju otkako se 2012. zapalilo industrijsko postrojenje, pri čemu je stradalo preko 260 osoba. Sud je 2020. utvrdio da se radilo o paležu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'
BANKA HUMANOG MLIJEKA

Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'

Jedna doza mlijeka, za koju meni treba svega pet do deset minuta, nekoj bebi osigurava obrok - ispričala je Marija. Voditeljica banke humanog mlijeka dr. Jurjana Novoselac kaže da im uvijek dobro dođu nove zalihe.
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026