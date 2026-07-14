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traži registar zaposlenih

Puljak: HDZ je uhljebio 10.000 ljudi, građane to stoji pola milijarde eura godišnje!

Piše HINA,
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Puljak: HDZ je uhljebio 10.000 ljudi, građane to stoji pola milijarde eura godišnje!
Zagreb: Marijana Puljak o temi „Inflacija ne ide na more“ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak u utorak je ustvrdila da u javnom sustavu ima deset tisuća nepotrebnih radnih mjesta "koje je HDZ uhljebio", a građane koštaju pola milijarde eura godišnje te je zatražila registar zaposlenih u javnom sektoru

„Prije četiri godine cijela Vlada i ministarstva imali su 31 posebnog savjetnika, a danas ih imaju 63. Njihov se broj u samo četiri godine udvostručio, dok se građanima objašnjava da novca nema i da svi moramo podnijeti teret poskupljenja”, rekla je Puljak na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru. Vlada je, kaže, građanima poručila da trebaju stegnuti remen, a odgovoran premijer, istaknula je, prvo bi pomeo ispred vlastitog praga. Umjesto toga, dodala je, doznajemo da Andrej Plenković trenutačno ima rekordnih devet posebnih savjetnika.

Puljak tvrdi da u cijelom sustavu ima čak deset tisuća nepotrebnih radnih mjesta i plaćenih funkcija jer je, kako je dodala, HDZ tijekom desetljeća vlasti stranačko kadroviranje proširio gotovo na svaki dio javnog sustava - od ministarstava, agencija i državnih poduzeća do lokalnih uprava, ustanova, sportskih saveza i organizacija koje se financiraju javnim novcem.

"Javne institucije HDZ-u nisu servis građana nego mreža za održavanje vlasti", ustvrdila je te najavila da stranka Centar zato pokreće akciju „10.000 HDZ-ovih uhljeba manje – pola milijarde eura više za građane”.

Puljak: Hrvatska nije HDZ-ova stranačka blagajna

Tu, kaže, nije riječ o liječnicima, medicinskim sestrama, učiteljima, policajcima, carinicima, vatrogascima niti o vrijednim službenicima koji svakodnevno nose sustav na svojim leđima, preopterećenima i nedovoljno plaćenima.

"Govorimo o nepotrebnim, dupliciranim i politički stvorenim radnim mjestima i funkcijama, prevelikom broju direktora, pomoćnika, koordinatora, posebnih savjetnika i rukovodećih razina i položajima koji se ne stvaraju zato što su potrebni građanima, nego zato što je potrebno zbrinuti još jednoga stranačkog zaslužnika”, istaknula je.

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Iz Centra su proučili i da žele javni sektor u kojem će napredovati najbolji, a ne najpodobniji te su zatražili uspostavljanje jedinstvenog, javno dostupnog registra iz kojeg bi građani mogli vidjeti koliko cijeli javni sektor ima zaposlenih, koliko rukovoditelja, koliko uprava, koliko savjetnika, koliko članova upravljačkih i nadzornih tijela te koliko sve to ukupno košta.

Puljak je također najavila da će Centar tijekom ljeta građanima na terenu i digitalnom kampanjom ukazivati na konkretne primjere nepotrebnih funkcija, političkih sinekura i trošenja javnog novca.

„Javni novac nije HDZ-ov novac, institucije nisu HDZ-ovo vlasništvo, a Hrvatska nije njihova stranačka blagajna”, istaknula je Puljak.

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