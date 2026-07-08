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PRESUDA MATIJEVIĆU

Puljak: 'HDZ gubi većinu u Splitu. Možemo ih pobijediti'

Piše HINA,
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Puljak: 'HDZ gubi većinu u Splitu. Možemo ih pobijediti'
Zagreb: Marijana Puljak o turizmu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Saborska zastupnica Marijana Puljak komentirala je pravomoćnu presudu bivšem SDP-ovcu Davoru Matijeviću i javno se upitala slijede li u Splitu novi izbori budući da, tvrdi Puljak, Matijević više ne može biti dio većine

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak komentirala je u srijedu pravomoćnu presudu bivšem SDP-ovcu Davoru Matijeviću i javno se upitala slijede li u Splitu novi izbori budući da, tvrdi Puljak, Matijević više ne može biti dio vladajuće većine niti obnašati nikakve funkcije u ime izvršne vlasti.

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Marijana Puljak očekuje da HDZ smijeni Matijevića sa svih funkcija nakon pravomoćne presude za obiteljsko nasilje. Podsjetila je da Matijević nakon lokalnih izbora napustio SDP i osigurao HDZ-u presudnu 16. ruku u Gradskom vijeću, a odlukom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute imenovan je voditeljem projekta prenamjene hotela Zagreb u Centar za starije osobe.

- S obzirom da micanjem pravomoćno osuđenog obiteljskog nasilnika Tomislav Šuta i HDZ u Splitu gube većinu u Gradskom vijeću, postavljam javno pitanje gradonačelniku i predsjedniku splitskog HDZ-a Tomislavu Šuti: što će biti sa Splitom? Možemo li očekivati nove izbore ili možda preslagivanje vladajuće većine bez Davora Matijevića? Mislim da i splitska i cijela hrvatska javnost mora čuti odgovor na to pitanje od Tomislava Šute - rekla je Puljak.

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Novinari su Puljak pitali i što misli o nagađanjima o uključivanju predsjednika Republike Zorana Milanovića u političku utrku u formi neke liste za parlamentarne izbore, na što je odgovorila da ne zna je li to nečiji “wishful thinking” ili je to zaista njegov plan.

Ako je to plan, pitali su ju novinari, bi li to SDP-u pomoglo ili štetilo, a Puljak je odgovorila da Centar uvijek zagovara saveze koji će dovesti do pada HDZ-a i u tom smislu su zainteresirani za sve te kombinacije.

- Ono što se kaže “sve glave na hrpu” i vidjeti na koji način pobijediti HDZ. HDZ se može pobijediti ako svi postupamo i radimo pametno i strateški. Postoji strategija da se sruši HDZ i svima je u interesu da se sruši HDZ. Ostaje za vidjeti - poručila je Puljak.

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