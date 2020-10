'Milanovićeva reakcija govori o njemu, a mi ćemo dalje bez straha upozoravati i ispitivati'

Saborska zastupnica Marijana Puljak, koju je predsjednik Zoran Milanović uz Daliju Orešković izvrijeđao, poručuje kako se javnost s razlogom pita što ga je toliko zaboljelo da je tako neprimjereno reagirao

<p>Ne bih više komentirala i spuštala se na razinu komunikacije predsjednika Republike. Ono na što smo htjele upozoriti u ovoj aferi je da je cijeli niz institucija upetljan, poručila je u četvrtak <strong>Marijana Puljak</strong>, saborska zastupnica koju je predsjednik<strong> Zoran Milanović, </strong>zajedno uz<strong> Daliju Orešković,</strong> dan ranije izvrijeđao. </p><p>Dvije saborske zastupnice su, podsjetimo, ovaj tjedan izvele performans zalijepivši na klub Dragana Kovačevića tablu s natpisom "Ured predsjednika RH", nakon što je Milanović otkrio kako je i sam zalazio tamo. Zbog toga je Milanović potpuno izgubio kontrolu i izbacio sve iz sebe što misli o njima. Izvrijeđao ih je na osobnoj razini i nazvao samodopadnim narikačama. </p><p>Javnost se s razlogom pita, dodala je, što je zaista zaboljelo predsjednika Republike kad je ovako, kako kaže, neprimjereno i neočekivano reagirao. </p><p>- Takva reakcija je i nas iznenadila. Znamo da je on predsjednik s karakterom i kakav je njegov karakter, ali ovo je stvarno iznenađenje svima. Pa neka on sam kaže što ga je najviše to zaboljelo u ispitivanju cijelog tog slučaja. Njegova reakcija više govori o njemu nego o nama, ali više ne bih to komentirala, vratimo se na meritum stvari i počnimo govoriti o tome da institucije ne rade svoj posao i da se okupljaju u ilegalnim okupljalištima i upravljaju državom - kaže Puljak dodajući kako ih ovakvi napadi neće zaustaviti.</p><p>- Na sličan način ćemo upozoravati na sve nelogičnosti i nepravilnosti u svim institucijama bez straha - poručila je.</p><p><strong>SDP-ov Arsen Bauk</strong> poručuje, pak, kako su i njih dvije napale predsjednika i to samo predsjednika, a ne i ministre u Vladi, koji su također posjećivali Klub.</p><p>- Napade predsjednika na saborske zastupnice vidim jednako kao i njihove napade na njega. Meni je malo čudno da zastupnici opozicije ne spominju tamo gdje idu ministri nego predsjednika Republike. To je jedna politička utakmica koja je meni potpuno neshvatljiva, ali to je njihovo pravo. Sad su dobile dodatnu medijsku pozornost u čemu im je predsjednik svesrdno pomogao - rekao je Bauk.</p><p>Puljak ga podsjeća kako su prije nekoliko dana pozvale i ministra<strong> Olega Butkovića</strong>, jednog od trojice ministara posjetitelja Kluba, da podnese ostavku, obzirom da je i on sam pozivao na ostavke drugih kolega zbog političke odgovornosti. </p><p>- Nakon toga smo upozorili na aktivnosti predsjednika i njegovo pojavljivanje u ilegalnom klubu za vrijeme lockdowna, a nakon toga smo u Saboru poimence nabrojali sve institucije koje su ovdje u problemima, i predsjednika Republike i Vlade, ali i DORH, predsjednika Županijskog suda koji se tamo našao... Dakle, cijeli niz institucija je ovdje upetljan i tražimo način da se to sve ispita - poručila je Puljak dodavši kako je ovdje problem curenja podataka iz istrage te će zato sudjelovati u istražnom Povjerenstvu. </p><p>Za početak od premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong>, naglasila je, očekuje da kaže svojoj tajnici da pripremi dokumente za tri ministra. Osim Butkovića, u Klub su išli još i ministri <strong>Josip Aladrović,</strong> koji je s Kovačevićem povezan rodbinski te <strong>Tomislav Ćorić.</strong></p><p>- Premijer je sam rekao da mu nije ugodno što su se tamo ministri našli pa neka tu svoju neugodu realizira na jedini pravi način i ministri neka podnesu političku odgovornost - rekla je. </p><p>Tražit će odgovore, istaknula je, i što je predsjednik Županijskog suda <strong>Ivan Turudić</strong>, na kojem se postupak i vodi, radio u Klubu.</p>