Puljak nakon Dabrine snimke: 'Je li se možda osigurala nova 76. ruka pa više nema straha?'

Saborska zastupnica Marijana Puljak oštro je reagirala na snimku na kojoj bivši ministar i zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjeva stihove u kojima se veliča Ante Pavelić. Povod njezine objave bio je i istup HSLS-a, koji je nakon objave snimke zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije.

Puljak je dovela u pitanje tajming reakcije Darija Hrebaka. - Hrebrak kaže - e sad bi bilo dosta! Pa dobro jutro! Veličanje ustaštva je ozbiljna i neprihvatljiva stvar. Samo ono što je zaista nevjerojatno je da se Hrebak probudio tek sada. Gdje vam je granica bila dosad? - poručila je.

U objavi na Facebooku podsjetila je na niz ranijih kontroverzi vezanih uz Dabra i upitala zašto tada nije došlo do oštrije političke reakcije. Navela je da nije bilo dovoljno to što, kako tvrdi, nije znao osnovne podatke o vlastitom studiju, kao ni to što je bio pod sumnjama vezanima uz diplomu.

Spomenula je i slučaj u kojem je, prema njezinim riječima, automatsko oružje završilo u rukama maloljetnika, kao i brojne korupcijske afere povezane s HDZ-om. Sve to, smatra, nije bilo dovoljno za prekid tolerancije.

- Što se točno sada promijenilo? Jesu li se promijenili kriteriji ili matematika? Je li se možda osigurala neka nova 76. ruka pa odjednom više nema straha od pada koalicije? - upitala je.

Zaključila je kako politička odgovornost ne bi smjela ovisiti o stabilnosti saborske većine. - Ako savjest proradi tek kad je većina sigurna, onda to nije savjest nego kalkulacija - poručila je Puljak.