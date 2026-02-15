Obavijesti

News

Komentari 0
'SAVJEST ILI KALKULACIJA'

Puljak nakon Dabrine snimke: 'Je li se možda osigurala nova 76. ruka pa više nema straha?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Puljak nakon Dabrine snimke: 'Je li se možda osigurala nova 76. ruka pa više nema straha?'
Foto: Patrik Macek/pixsell

Saborska zastupnica prozvala HSLS zbog zakašnjele reakcije na veličanje ustaštva i poručila da savjest ne smije ovisiti o saborskoj matematici

Admiral

Saborska zastupnica Marijana Puljak oštro je reagirala na snimku na kojoj bivši ministar i zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjeva stihove u kojima se veliča Ante Pavelić. Povod njezine objave bio je i istup HSLS-a, koji je nakon objave snimke zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije.

Puljak je dovela u pitanje tajming reakcije Darija Hrebaka. - Hrebrak kaže - e sad bi bilo dosta! Pa dobro jutro! Veličanje ustaštva je ozbiljna i neprihvatljiva stvar. Samo ono što je zaista nevjerojatno je da se Hrebak probudio tek sada. Gdje vam je granica bila dosad? - poručila je.

U objavi na Facebooku podsjetila je na niz ranijih kontroverzi vezanih uz Dabra i upitala zašto tada nije došlo do oštrije političke reakcije. Navela je da nije bilo dovoljno to što, kako tvrdi, nije znao osnovne podatke o vlastitom studiju, kao ni to što je bio pod sumnjama vezanima uz diplomu.

Spomenula je i slučaj u kojem je, prema njezinim riječima, automatsko oružje završilo u rukama maloljetnika, kao i brojne korupcijske afere povezane s HDZ-om. Sve to, smatra, nije bilo dovoljno za prekid tolerancije.

- Što se točno sada promijenilo? Jesu li se promijenili kriteriji ili matematika? Je li se možda osigurala neka nova 76. ruka pa odjednom više nema straha od pada koalicije? - upitala je.

Zaključila je kako politička odgovornost ne bi smjela ovisiti o stabilnosti saborske većine. - Ako savjest proradi tek kad je većina sigurna, onda to nije savjest nego kalkulacija - poručila je Puljak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026