Obavijesti

News

Komentari 2
ISTRAGA EPPO-A

Puljak o istrazi: Vjerujemo da će Viktorija Knežević imati priliku sve objasniti istražiteljima...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Puljak o istrazi: Vjerujemo da će Viktorija Knežević imati priliku sve objasniti istražiteljima...
Split: 7. sjednica Gradskog vijeća | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Predsjednica Centra kaže da stranka podržava rad institucija, ali i presumpciju nevinosti bivše saborske zastupnice

Admiral

Predsjednica stranke Centar Marijana Puljak izjavila je u srijedu kako vjeruje da će bivša saborska zastupnica te stranke Viktorija Knežević, koja je prema medijskim pisanjima obuhvaćena EPPO-ovom istragom u Dubrovniku, sve objasniti istražiteljima.

Puljak je rekla da trenutno raspolaže samo informacijama iz medija, no da stranka Centar podržava rad nadležnih institucija da se istraže sve okolnosti i činjenice ovog slučaja.

AKCIJA EPPO-A Neslužbeno: Viktorija Knežević pod istragom zbog igrice o Dubrovniku i poljoprivrede
Neslužbeno: Viktorija Knežević pod istragom zbog igrice o Dubrovniku i poljoprivrede

"Istodobno moram naglasiti da podržavamo i pravo svake osobe da se smatra nevinom dok se ne dokaže krivnja u pravomoćnom sudskom presudom. Vjerujemo da će Viktorija Knežević imati priliku objasniti istražiteljima sve okolnosti i činjenice ovog događaja", rekla je Puljak.

Puljak je rekla i da neslužbeno u stranci doznaju da je riječ o aktivnostima koje su se događale 2018. i 2019. godine kada Knežević nije bila članica stranke. Kada stranka bude imala više konkretnih i službenih informacija, dodala je, stranačka tijela će odlučiti o sudbini Viktorije Knežević, ali zasad ostaje članica stranke i gradska vijećnica.

ISTRAGA EPPO-A VIDEO Oporba o istrazi protiv Knežević: 'Očekujemo da će se očitovati, zateklo nas je ovo'
VIDEO Oporba o istrazi protiv Knežević: 'Očekujemo da će se očitovati, zateklo nas je ovo'

Na pitanje vjeruje je je li kriva, Puljak je odgovorila da stranka podržava rad EPPO-a i da ostaju vjerni principima o nultoj toleranciji za bilo kakve nezakonitosti.

Novinari su Puljak pitali i što kaže na komentare iz HDZ-a kako je ovaj slučaj dokaz da korupcije nema samo u HDZ-u, na što je rekla da vjeruje kako će HDZ ponovno to koristiti kako bi građanima poručio da su svi političari isti.

OGLASIO SE EPPO O KNEŽEVIĆ Tko je odvjetnica iz Dubrovnika koja je u fokusu nove akcije EPPO-a? Ima stan, auto, štednju
Tko je odvjetnica iz Dubrovnika koja je u fokusu nove akcije EPPO-a? Ima stan, auto, štednju

"Ja ću upozoriti da je jedina politička organizacija na cijelom svijetu koja je osuđena za korupciju - HDZ i da njihovi članovi koriste funkcije kako bi ostvarili privatnu korist", poručila je Puljak.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, u suradnji s dubrovačkom policijom provodi hitne dokazne radnje nad pet osoba, među kojima je prema navodima medija i bivša saborska zastupnica Centra Viktorija Knežević i tri pravne osobe zbog sumnje u subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava.

EPPO je, ne navodeći identitete osumnjičenika, izvijestio u srijedu da se istražne radnje odnose u vezi s dva projekta financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Europskog socijalnog fonda (ESF).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Trump obećao da neće vojno zauzeti Grenland. Uputio je žestoke kritike prema NATO-u
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO Trump obećao da neće vojno zauzeti Grenland. Uputio je žestoke kritike prema NATO-u

Američki predsjednik u Davosu se sastaje sa Zelenskim, tijekom govora kazao je kako previše ljudi gine u tom ratu i kako ga želi završiti...
EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru
SNIMKA SUDARA

EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega
Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura
NEVJEROJATNA KRAĐA

Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura

Prema policijskim navodima, osumnjičene su na svojim radnim mjestima u jednoj banci u Osijeku od 2005. do 13. ožujka 2025. godine, djelovale temeljem zajedničkog dogovora te protivno pravilima poslodavca isplaćivale sebi novac s računa klijenata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026