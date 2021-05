Hvala moj Splite! Dobili smo prvo poluvrijeme, idemo dobiti i utakmicu!

Poručio je to jutros Ivica Puljak, jedno od najvećih iznenađenja ovih lokalnih izbora.

Kandidat Centra u prvom krugu je dobio najviše glasova u izborima za gradonačelnika Splita te će se u drugom krugu boriti s HDZ-ovim Vicom Mihanovićem za mandat. Upravo su Mihanoviću ranije ankete davale najviše šanse da će biti pobjednik prvog kruga. Puljak bi danas u podne trebao imati novu konferenciju.

- Nećemo vas razočarati, svim ćemo se snagama zalagati da se naša obećanja ostvare - rekao je sinoć u svom govoru Puljak.

- Jako smo zadovoljni ovim rezultatom. Donekle sam iznenađen, ali koliko sam vidio da nam ljudi daju podršku zadnjih dana, čak i nisam iznenađen. Ono što me posebno veseli, najviše ljudi koji su nam prilazili rekli su 'bravo, izdržali ste sve napade, a nikad se niste spuštali ispod razine i ostali ste pristojni i uljuđeni'. I to je poruka i najvažnija stvar koju moramo slati ljudima da je Split grad civiliziranih ljudi. Mi jesmo temperamentni Dalmatinci, ali ponosni smo na naš lijepi grad, a to su građani pokazali izborom. Ne bojimo se ničega, pretrpjeli smo svakakve građane, a s nekima nismo izlazili u javnost. Poručujemo i građanima 'ne bojte se', znam da to nije lako izdržati nama ni vama, ali sve ćemo izdržati za naš lijepi grad.

- U drugom krugu očekujemo podršku svih kulturnih i civiliziranih građana te svih političkih opcija koji očekuju takav grad. Imat ćemo većinu u gradskom vijeću jer ćemo svim vijećnicima koji nisu Kerum i HDZ ponuditi suradnju. Vjerujem da će većina vijećnika izabrati opće dobro iznad svog interesa i da ćemo imati većinu u Splitu. Ne bi sad spominjao imena, uvjeren sam da svi vijećnici kojima je Split na duši, a mislim da njima je, podržati borbu za opće dobro - zaključio je Puljak sinoć.