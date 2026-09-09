Puljašić i Dragičević ponovno odbacili Uskokove optužbe za primanje i davanje mita

Bivši HDZ-ov gradonačelnik Požege Darko Puljašić i umirovljeni sudac slavonsko-brodskog Županijskog suda Predrag Dragičević u srijedu su, na osječkom Županijskom sudu, ponovno izjavili da se ne smatraju krivima za primanje i davanje mita, za što ih optužnicom tereti Uskok.

Suđenje im je započelo 4. svibnja 2026. godine, ali je, zbog proteka zakonskog roka od tri mjeseca, glavna rasprava započela iznova, čitanjem Uskokove optužnice i izjašnjavanjem optuženika o krivnji. Optužnica ih tereti da su, od veljače 2018. do kraja 2020. dogovorili međusobno pogodovanje s osnova njihovih dužnosti, radi ostvarivanja osobnih interesa.

Uskok smatra da je Dragičević, kao protuuslugu Puljašiću za angažman oko pronalaska boljeg posla za suprugu njegovog sina Ivanu Dragičević i premještaja sina Igora Dragičevića zaposlenog u požeško-slavonskoj policiji na drugo radno mjesto, provjeravao podatke o stanju i kretanju spisa formiranog nakon optužnice općinskog tužiteljstva u Slavonskom Brodu protiv Puljašića zbog zlouporabe položaja i ovlasti.

Nakon što je tužiteljstvo protiv Puljašića podignulo optužnicu pred Općinskim sudom u Požegi Dragičević je, tvrdi Uskok, osigurao da spis bude prebačen na Općinski sud u Slavonskom Brodu, a potom i da vijeće Županijskog suda u Slavonskom Brodu odbije kao neosnovanu žalbu tužiteljstva na odluku optužnog vijeća brodskog Općinskog suda, zbog čega je kazneni postupak protiv Puljašića pravomoćno obustavljen.

Pritom je Dragičević taj predmet zaprimio kao sudac izvjestitelj te je nastavio rad na njemu, iako se trebao izuzeti zbog svog poznanstva i članove svoje obitelji s Puljašićem što nije učinio zbog ostvarenog koruptivnog dogovora.

Međutim, nakon što je vijeće, s obzirom na način na koji im je Dragičević izložio stanje spisa, prihvatilo njegov prijedlog i donijelo odluku kojom se predmetna žalba tužiteljstva odbija kao neosnovana, sudac evidencije odbio je evidentirati tu odluku.

Sud će kao svjedoke pozvati i članove Dragičevićeve obitelji

Dragičević je potom, tvrdi Uskok, članovima vijeća lažno predočio da je sudac evidencije suglasan s odlukom, ali da je ne želi evidentirati iz osobnih razloga. Na taj način je stvorio privid okolnosti uslijed kojih je sam evidentirao odluku i tako spriječio da vijeće ponovno razmatra predmet te da sudac zadužen za evidenciju iznese vijeću razloge odbijanja evidentiranja, a za koje je znao da nisu osobne već pravne prirode.

Nakon što je kazneni postupak protiv Puljašića pravomoćno obustavljen, Dragičević je sve do kraja 2020. tražio daljnja posredovanja radi rješavanja boljeg radnog mjesta za suprugu njegovog sina. Ujedno je Puljašić, navodi tužiteljstvo, organizirao sastanke s Dragičevićem i upraviteljem Kaznionice u Požegi radi premještaja njegovog sina Igora Dragičevića u taj zatvor.

Odvjetnici okrivljenih u cijelosti su osporili činjenične navode optužnice. Smatraju kako iz optužnice nije jasno kada i gdje je točno došlo do obećanja i primanja mita, odnosno do sklapanja koruptivnog dogovora i koje je to radnje Dragičević poduzeo, a da ih kao sudac nije bio ovlašten poduzeti.

Suđenje je nastavljeno čitanjem materijalne dokumentacije iz sudskog spisa, nakon čega će se pristupiti ispitivanju svjedoka koje je predložio Uskok.

Obrana se protivila da se kao svjedoci pozovi Ivana i Igor Dragičević te Laura Dragičević, jer se radi o najbližim srodnicima okrivljenog Dragičevića, koji su se pri ispitivanju na Uskoku pozvali na blagodat nesvjedočenja. No, sudsko vijeće odlučilo je da će među svjedocima, koji će biti pozvani na neposredno ispitivanje, biti i članovi obitelji okrivljenog Dragičevića.