Pulmolog Srića: 'Ljeti su najviše prisutne enteroviroze. Najčešće su to grlobolja i temperatura'

Pulmolog Saša Srića gostovao je u HRT-ovoj emisiji 'Studio 4' u kojoj je govorio o respiratornim infekcijama koje se često povezuju s hladnim vremenom, ali i ljeti.

Ljeti su najviše prisutne enteroviroze, ali dolazi i do respiratornih infekcija. Najčešće su to grlobolja, blago povišena tjelesna temperatura i kašalj.

- Ljudi u odrasloj dobi kada odlaze na godišnji odmor, dolaze do faze opuštanja i pada imuniteta. U fazi naglog opuštanja, dolazi do pada imuniteta, pa je podložnosti i razvoj infekcija veća - kazao je doktor.

Bakterijske infekcije

U ljetnom periodu prisutne su i bakterijske infekcije. Oni koji imaju grlobolju neće odmah dobiti antibiotike.

- Uz sebe treba imati simptomatsku terapiju, lijekove za spuštanje tjelesne temperature, terapiju za iskašljavanje. No, treba se hidrirati, spuštati tjelesnu temperaturu, treba posjetiti liječnika i napraviti osnovnu laboratoriju obradu. Na temelju te obrade treba vidjeti radi li se o virusnom ili bakterijskom infektu - naglasio je Srića.

Virusne infekcije u ljetnom periodu su dominantne te se ne liječe antibioticima.

Srića je dodao da streptokokne infekcije mogu izazvati streptokoknu sepsu, te tu infekciju treba što ranije otkriti.



- Na temelju kliničke slike kada imamo najčešći oblik streptokokne angine, koja se prezentira povećanim krajnicima i drugim čepićima, odmah se kreće s ciljanom antibiotskom terapijom. Ne čekajući samu analizu - dodao je.



Naglasio je kao treba provjeriti s Hrvatskim zavodom uza javno zdravstvo plaća li se analiza na streptokok.

Pojava Legionelle

Ljeti je česta i Legionella. Srića je kazao kako bakteriju Legionellu znamo zaboraviti, ali je itekako prisutna. Češće je prisutna kod ljudi koji su imunokompromitirani, ali i ostali dio populacije može biti izloženo toj bakteriji.



Najčešće se dobiva od neočišćenih i neprovjerenih rashladnih ventilacijskih sustava, a može se zadržavati u aerosolu, boravka u nekakvim vodama, najčešće riječne vode - stajačice.

Nema razlike kod ljetne i zimske upale pluća

Legionella opstaje u temperaturama između 20 i 50 Celzijevih stupnjeva. Legionella je najčešće prezentira u blažem obliku bolesti.



- Ako dolazi do povišene tjelesne temperature iznad 39, pojavljuju se kašalj i otežano disanje, te proljevaste stolice, a može doći i do težih oblika i to do zatajenja organa - objasnio je.

Obavezno treba pratiti kliničku sliku i posjetiti liječnika. Bakterija se može detektirati u urinu i liječiti antibioticima.

Pulmolog Srića naglasio je da nema razlike između ljetne i zimske upale pluća. Zimske su češće bakterijske infekcije u odnosu na ljetne.