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Pulska policija uhitila muškarca koji je podmetao požare

Piše Filip Sulimanec,
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Pulska policija uhitila muškarca koji je podmetao požare
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Muškarca se sumnjiči da je 5. kolovoza oko 13 sati na području Marčane, između Malih Vareški i Krnice izazvao požar maslinika i šume

Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 73-godišnjakom te je utvrdila sumnju da je počinio pet kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Muškarca se sumnjiči da je 5. kolovoza oko 13 sati na području Marčane, između Malih Vareški i Krnice izazvao požar maslinika i šume pri čemu je izgorjelo oko 6700 m2 niskog raslinja, maslinika i šume. Nakon pola sata je između mjesta Šegotići i Mali Vareški namjerno izazvao požar suhog raslinja u blizini suhozida uz cestu te je požar nošen vjetrom zahvatio oko 5000 m2 trave, suhog raslinja i šume.

Potom je oko 13,50 sati i 14 sati na zemljištu uz cestu Pavićini-Duga Uvala u dva navrata zapalio suho raslinje te je opožareno preko 1000 m2 trave i raslinja.

opožareno nisko raslinje Požar zapadno od Vrgorca stavljen pod kontrolu
Požar zapadno od Vrgorca stavljen pod kontrolu

Na koncu, oko 18 sati na području Barbana između mjesta Foli i Rojnići, namjerno je izazvao požar suhe trave i niskog raslinja pri čemu je opožarena površina od oko 25 000 m2 trave i niskog raslinja.

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana svi požari su ubrzo stavljen pod kontrolu te je uklonjena opasnost za ljude i imovinu.

Policijski službenici su u suradnji sa građanima prikupili operativna saznanja  i 6. kolovoza oko 13,20 sati uhitili 73-godišnjaka. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga njegovog doma u kojem je pronađen upaljač i kanistar s gorivom. Osumnjičeni je u jutarnjim satima 7. kolovoza uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.

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Komentari 9
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