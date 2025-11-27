Pulsko Gradsko vijeće povećalo paušalni porez za iznajmljivače

Vijećnici pulskog gradskog vijeća na sjednici održanoj u četvrtak poslijepodne većinom glasova izglasali su povećanje paušalnog poreza za iznajmljivače sa 100 na 150 eura uz obrazloženje da će se novi iznos primjenjivati na pojedinačne krevete u privatnom smještaju te na smještajne jedinice u kampovima ili odmorištima.

"Ovo nije univerzalno povećanje za sve građane, već se odnosi isključivo na one iznajmljivače koji imaju dodatne nekretnine predviđene samo za najam, odnosno na iznajmljivače kojima nekretnina koju iznajmljuju nije nužna za stanovanje" - istaknuto je na sjednici na kojoj je pojedinim vijećnicima iz oporbe najviše zasmetala manjkavost objašnjenja ovog prijedloga, ali izostanak nekih važnih brojki.

Pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Aldo Rojnić pojasnio je da se radi o 13.222 jedinica, čime bi uvećanje od 50 eura u gradsku kasu trebalo donijeti dodatnih 650 tisuća eura,, dok će ukupna zarada iznositi oko dva milijuna eura.

Sredstva koja ovo povećanje donosi, kako se čulo, bit će nenamjenska i trebala bi pomoći u održavanju komunalne infrastrukture, poput prometnica, javne rasvjete i odvodnje, ali i povećati ulaganja u plaže, šetnice i info-centre, čime bi se trebala povećati kvaliteta života lokalnog stanovništva tijekom turističke sezone.

"Cijena apartmana u Puli u o ovoj je godini u odnosu na prosječnu godinu, povećana za više od dva eura. Stoga, povećanje paušalnog poreza, s obzirom na povećanje cijena je sasvim opravdano", naglasio je pulski gradonačelnik Peđa Grbin.

Možemo traži ukidanje građevinske dozvole za hotel Valkane; Grbin najavio pročišćene tekstove GUP-a i UPU-a

Tijekom vijećničkih pitanja najzanimljivije je bilo ono o trenutačnom statusu gradnje hotela Valkane s obzirom na presude Visokog upravnog suda o ukidanju izmjena i dopuna prostornih planova (GUP i Urbanistički plan uređenja Lungomare) na temelju kojih je izdana dozvola za gradnju hotela.

S jedne je strane je vijećnica Možemo! Dušica Radojčić tražila ukidanje građevinske dozvole za hotel Valkane, pulski gradonačelnik Peđa Grbin je tvrdio suprotno smatrajući kako je "Visoki upravni sud utvrdio da pri izradi četvrtih izmjena i dopuna GUP-a nije bilo dozvoljeno financiranje investitora te da je taj posao morao biti plaćen iz gradskog proračuna". Stoga je najavio da će Grad izdati pročišćene tekstove GUP-a i UPU-a Lungomare te kako se ovakve greške više neće događati, obećao je Grbin.

Pozivajući se na brojne pozive za ukidanje građevinske dozvole za hotel Valkane, Grbin je objasnio da je Visoki upravni sud ukinuo, ali ne i poništio prostorne planove, što znači da ta odluka djeluje, kako je rekao "pro futuro, a ne retroaktivno".

"Mi nemamo pravo po službenoj dužnosti pristupiti ukidanju akata, a tu ne spadaju samo građevinske i lokacijske dozvole. Kad bismo ukinuli građevinsku dozvolu za Valkane, prekršili bismo zakon. Sve one koji me pozivaju da se ukine građevinska dozvola za hotel Valkane, prozivam za dvoličnost", naglasio je Grbin.

Radojčić je ponovila da su se prostorni planovi "mijenjali isključivo zbog interesa investitora, a ne i javnosti" te da će ukidanje dozvole zatražiti od drugostupanjskog tijela.