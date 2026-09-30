SNAĐI SE FRENDE Nije samo za punicu: 'Dečki Bajs koriste kreativno. Nisam vjerovao'

Zanimljiv način putovanja na posao. Snimio sam ove dečke koji na neobičan način koriste teretni Bajs dok sam stajao na semaforu. Mislio sam da mi se učinilo. Namijenjeni su da prevoze teret, kad ono... Istodobno se voze, jedna osoba u prednjem teretnom dijelu, druga vozi. Prešli su zebru kao da je to najnormalnija stvar - priča nam čitatelj koji je ovu scenu snimio u Zagrebu, a građani se, izgleda, tijekom štrajka ZET-a snalaze na razne načine.

Natpis na košarici Bajsa kaže da je namijenjen 'za klince, punicu, gajbu, ljubimce, špeceraj', ali čini se da to ipak nisu sve mogućnosti ovog teretnog Bajsa.

Foto: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, grad je u travnju pokrenuo pilot-projekt teretnih, odnosno cargo-bicikala koji će biti dostupni na četiri lokacije. Namijenjeni su za svakodnevne zadatke poput odlaska u kupnju, prijevoz djece ili odvoz većih stvari do primjerice reciklažnog dvorišta.