'Puna ko brod': Evo koliku je dobit prijavila Kolinda

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović stabilno je poslovala tijekom 2025. godine, prema novim financijskim izvješćima, a prijavila je rekordnu dobit od 260,7 tisuća eura na prihod od 347 tisuća eura, što je također najviše dosad, piše Jutarnji.

Grabar-Kitarović je u poduzetničke vode krenula krajem 2022. godine, kad je u Zagrebu registrirala tvrtku pod nazivom KGK Advising & Professional Services d.o.o., kojoj je osnivačica i direktorica. Te godine prijavila je za manje od dva mjeseca postojanja prihod od 28,4 tisuće eura i dobit od 24,7 tisuća eura.