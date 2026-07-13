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OD MORA DO POLJA

Pune su ih plaže, a sad bi mogle završiti na hrvatskim poljima: Od meduza će raditi gnojivo!

Piše Antonela Šaponja,
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Pune su ih plaže, a sad bi mogle završiti na hrvatskim poljima: Od meduza će raditi gnojivo!
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Na istraživanje su ih potaknule mreže i plaže pune meduza i rebraša. Iako su te životinje u moru normalna pojava, posljednjih su godina zbog velike brojnosti postale problem

Ekološko gnojivo dobiveno od meduza i rebraša uskoro bi se moglo koristiti na hrvatskim poljima. Znanstvenici Centra za istraživanje mora Instituta „Ruđer Bošković” u Rovinju provode preliminarne eksperimente kojima žele iz biomase izdvojiti minerale pogodne za primjenu u poljoprivredi.

Biomasu je najprije potrebno pripremiti i filtrirati kako bi se dobilo sigurno i kvalitetno mineralno gnojivo. Danas se koriste gnojiva u kojima se fosfor dobiva iz fosfornih stijena, koje nisu obnovljiv izvor.

- To su neki preliminarni eksperimenti i uspjeli smo istaložiti mineralno gnojivo. Proces je jednostavan i troškovi su dosta niski - rekla je za Dnevnik Nove TV Tjaša Kogovšek iz Centra za istraživanje mora Instituta „Ruđer Bošković” u Rovinju.

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To znači da bi se paprika, mrkva ili lubenica u budućnosti mogle gnojiti proizvodima dobivenima od meduza i rebraša.

- U kontroliranim uvjetima možemo istaložiti da nema polutanta, onečišćivača, znamo kvalitetu toga i minerali sami kad ih stavimo u zemlju ispuštaju nutriente pomalo - dodala je Kogovšek.

Meduze se, međutim, ne mogu jednostavno staviti na poljoprivredno zemljište jer se sastoje od najmanje 96 posto vode, koja je slana.

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- Ispada tako, ali kako su meduze 96 i više posto od vode, ta vode je slana, pa ako stavimo meduze na zemlju ćemo na dugi rok uništiti. Sad bi htjeli samo izvaditi samo ono što nas interesira. Iz toga pripremimo ovo tako i iz toga istaložimo mineral koji s u poljoprivredi može koristiti kao gnojivo - rekla je.

Na istraživanje su ih potaknule mreže i plaže pune meduza i rebraša. Iako su te životinje u moru normalna pojava, posljednjih su godina zbog velike brojnosti postale problem.

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Svake godine bilježimo promjene u njihovoj brojnosti i vremenu pojavnosti. Ove godine imale smo veliku brojnost jedne vrste meduze, a to je kompas meduza - rekla je Mia Knjaz iz Centra za istraživanje mora Instituta „Ruđer Bošković” u Rovinju.

Kompas meduze tako bi se u budućnosti, nakon odgovarajuće obrade, mogle koristiti za proizvodnju gnojiva za hrvatska polja.

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