Obavijesti

News

Komentari 7
PROBLEMI ZA RIBARSKU INDUSTRIJU

Punjenje broda skuplje je za čak 4400 eura: 'Ribari neće opstati, na rubu egzistencije smo...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Šibenik: Ribari vade mreže i razvrstavaju današnji ulov | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ribari zaključuju da rast cijena goriva više nije kratkoročni problem, nego ozbiljna prijetnja, a posljedice bi uskoro mogli osjetiti i kupci na ribarnicama

Naglo poskupljenje plavog dizela od ponoći snažno je pogodilo ribare. Cijena je porasla za 30 centi po litri, a jedno punjenje broda sada je skuplje za čak 4.400 eura. Ribari upozoravaju da je riječ o udaru koji dovodi u pitanje i njih na moru, ali i kupce te da bi se rast troškova mogao preliti i na cijene ribe, piše HRT.

Plavi dizel, koji je ključan za ribarstvo i poljoprivredu, još je krajem veljače stajao 0,75 eura po litri, dok danas stoji 1,19 eura. Punjenje od 10.000 litara danas je skuplje za čak 4.400 eura. To je ogroman rast troška koji će se neminovno osjetiti u cijelom lancu. Građane najviše zanima znači li to i skuplju ribu na tržnicama. Ribar Kristijan Uhač naglašava da ribari ne formiraju maloprodajne cijene.

- Mi nismo trgovci nego ribari. Cijene u maloprodaji određuju trgovci i njihove marže, poručuje.

Dodaje kako ribari imaju unaprijed dogovorene cijene s otkupljivačima.

- Trenutačno je otkupna cijena srdele oko 0,80 eura po kilogramu. Sve ostalo ovisi o tržištu, kaže Uhač.

Osim skupog goriva, ribare pogađaju i manjak ribe te lovostaj. Zbog slabijeg ulova moraju ploviti dalje od obale, što dodatno povećava troškove. Produženi lovostaj u Kvarneru, koji traje do 1. lipnja, dodatno ograničava mogućnost zarade.

- Ovo je sada puko preživljavanje, na granici egzistencije. Nema više nikakve matematike, upozorava Uhač.

Smatra da bi se, nastavi li se ovakav trend, mnogi mogli povući iz ovog posla

- Ako nema zarade, nema ni radnika. Ljudi će radije birati lakša zanimanja nego svaku noć biti na moru bez sigurne plaće, kaže.

Broj ribarskih brodova na Kvarneru već se smanjio na petnaestak plivarica, dok je nekada samo otok Krk imao toliko brodova. Ribari zaključuju da rast cijena goriva više nije kratkoročni problem, nego ozbiljna prijetnja opstanku cijele industrije, a posljedice bi uskoro mogli osjetiti i kupci na ribarnicama.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026