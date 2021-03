Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac u subotu u podne održat će konferenciju za novinare.

Nešto prije sazvane konferencije za medije Pupovac je na svom Facebooku podijelio fotografiju poruka koje mu je navodno poslao predsjednik Milanović.

- Jučer je Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske kazao da sam "prljav". Malo je dana u ovih 30 i više godina mojeg javnog djelovanja u kojima nisam primio pismo ili poruku u kojoj mi ekstremni desničari ili od njih zaluđeni ljudi šalju poruke da sam "prljav" ili "smrdljiv". Dobro sam naučio što to znači i još više pazio da nakon toga budem još pročišćeniji. Došli su dani mi zbog izraženog mišljenja kao saborskog zastupnika Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske kaže da sam "prljav". Tom svojom izjavom on me je razriješio obaveze da ne objavljujem poruke koje mi je poslao nakon što sam iznio svoje viđenje postupka izbora predsjednika Vrhovnog sud i neophodne reforme pravosuđa - napisao je Pupovac.

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović u petak se žestoko obrušio na premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, Sanju Sarnavku i Milorada Pupovca zbog kritiziranja njegova prijedloga Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda. Za Pupovca je rekao da je čovjek koji je "na pravdi Boga s 10.000 glasova hrvatskih Srba ušao u Sabor", upitavši koga on predstavlja i u čije ime on govori. Pozvao ga je da vrati nekretnine u Preradovićevoj koje mu je njegova vlada greškom dala.

- Sve do jučer, kad sam vidio da se ta komunikacija prenosi u javnu sferu, shvatio sam da sam razriješen toga da ova komunikacija ostane privatna - rekao je Pupovac na početku konferencije.

- Predsjednik Republike prekršio je ustavnu obavezu i nastojao utjecati na moje mišljenje i mišljenje Kajtazija. Pri tome služeći se prijetnjama s pozicije centra snažnijeg nego što je naš - dodao je.

- On nije smatrao da je potrebno razgovarati s ikime, osim sa saborskim zastupnicima kako bi ih instrumentalizirao u svoju svrh. Umjesto da se usuglasio razgovorom s predsjednikom Sabora i predsjednikom Vlade, on je odabrao način nametanja i na taj način jednu časnu osobu doveo u situaciju da postane predmet spora između onih koji su trebali razgovarati, a ne sukobljavati se - rekao je.

Potom se osvrnuo na Milanovićev jezik za koji tvrdi da je neprimjeren,

- Odabrao je jezik koji je nalik na jezik Hrvatskog lista, jezik psovki, uvrede, omalovažavanja, klevete i difamacije, jezik koji nije javan jezik i od kojega bi trebalo sklanjati djecu - kaže Pupovac.