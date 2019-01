Pupovac pobjesnio: Tužit ću ih! To mogu raditi samo bolesnici

Hrvatski tjednik na naslovnici je objavio Milorada Pupovaca koji u ruci drži krvavi nož i glavu doktora Ivana Šretera. Pupovac je najavio da će ih zbog toga tužiti.

- Mene dovodi u vezu s ubojstvom, da sam nekome dlaku s glave skinuo, da sam uzeo tuđi papir ili da sam potaknuo da uradi neko zlo. To može raditi samo naopak i bolestan um. Ovo je stvar koja je više nego utuživa. Budući da je utuživa tako će biti od mene i tretirana. Oni koji misle da se mogu pozivati na satire da bi ovakve stvari mogle raditi jednom za svagda će morati naučiti i suci i istražni organi, razliku između te dvije stvari - rekao je Pupovac.

Pitanje nasilja prema pripadnicima srpske zajednice polaznicima pojedinih škola nije od jučer, poručio je u Saboru Milorad Pupovac (SDSS) komentirajući premlaćivanje učenika vukovarske srednje Tehničke kole Nikola Tesla. Naveo je kako u Gradu postoje grupe, među kojima je i ova koja je napala spomenutog učenika, koje poseže za nasiljem i koja se u Gradu tolerira.

- Konkretan slučaj posljednica je toleriranja aktivnosti te navijačke skupine s jedne strane, a s druge gradonačelnik Vukovara dodatno je potaknuo takvu atmosferu i označio učenike srednje Tehničke škole Nikola Tesla, srpske nacionalnosti kao ljude koji je poštuju Hrvatsku, koji su u kontekstu SDSS-ove politike koja stvara i održava kontinuiranu, kao je on rekao, puzajući agresiju u Hrvatskoj - kazao je.

Pupovac je rekao da je Penava prekršio zakone o dobrobiti djece i osobnim podacima te međunarodnu konvenciju o pravima djece time što je na službenim stranicama Grada Vukovara objavio video materijale.

- I u ovo slučaju ćemo vidjeti kakva je pravna odgovornost i koje vrste.

Dosta nam je političkog prepucavanja i neodgovornosti ljudi koji svojim političkim izjavama stvaraju nemir, netoleranciju i koji stvaraju pretpostavke za nasilje - poručio je Pupovac.

Upitao je i zašto se ovakvo što ne događa u Istri ili drugim sredinama gdje postoje manjinske škole.

- Zašto se događa u Vukovaru? Zato što postoje ljudi koji neprestano podgrijavaju ratno stanje i zato što postoje ljudi koji svaki zahtjev srpske zajednice za prava kona im pripadaju po Ustavu, zakonu, međunarodnim sporazumima tretiraju i označavaju kao napad na ustavni poredak i kao agresiju. Sve dok je tako sve će biti smetnja - poručio je.

Zastupnik SDSS-a osvrnuo se i na zahtjev Hrvoja Zekanovića, koji od premijera traži da Hrvatska blokira ulazak Srbije u EU dok se ne riješe otvorena pitanja.

- Što mislite da sam ja kao predstavnik SDSS-a tražio da se blokira ulazak Hrvatske u EU dok se ne riješe sva pitanja nestalih Srba, procesuiranja ratnih zločina, neisplaćenih mirovina, porušenih kuća, protjeranih Srba koji se nisu vratili. Jesam li to uradio? Nisam. Bio sam jedan od najaktivniji ljudi koji su zagovarali ulazak RH u EU. I moja stranka i drugi kolege manjinski zastupnici su doprinijeli da RH postane članica EU, inače bi i danas čekala pred vratima Unije. To što Zekanović to ne zna ili mu je svejedno, tako je i meni svejedno što govori Zekanović - poručio je Pupovac.