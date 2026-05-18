SVI PROPUSTI SUSTAVA PLUS+

PUSTILI STE GA DA UBIJE! Aleksić je ubio, napao u zatvoru, imao oružje.... Sud: 'Nije bilo hitno'

Piše Helena Tkalčević, Laura Šiprak,
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL, Ivo Cagalj/HISTORY I/C, MUP, Canva

Iako je Aleksić bio u zatvoru zbog ubojstva, nakon što mu je policija pronašla ilegalno vatreno oružje 2023. tužiteljstvo nije tražilo istražni zatvor ni sud zakazao ročište

Tko je odgovoran što je osuđivani ubojica Kristijan Aleksić (50), kod kojega je policija prije tri godine pronašla improvizirano ručno izrađeno vatreno oružje i 42 komada streljiva, bio na slobodi te je u subotu navečer ponovno ubio, ovoga puta 19-godišnjeg mladića, pokušali smo saznati od institucija koje su ga trebale procesuirati. Prije svega, tu je Općinski sud u Šibeniku pred kojim je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku u rujnu 2023. podiglo optužnicu zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja.

UŽIVO Ubojica Aleksić pružao je otpor prilikom uhićenja. Policija je upotrijebila sredstva prisile...
Drniš je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u kojem je Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja
"Fenomenalno dijete, beskrajno drago i dobro" kaže ravnatelj srednje koju je Luka pohađao, Hrvoje Pekas.
Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao
"Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca", priča prijatelj ubijenog Luke, Ivan...

