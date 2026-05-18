Iako je Aleksić bio u zatvoru zbog ubojstva, nakon što mu je policija pronašla ilegalno vatreno oružje 2023. tužiteljstvo nije tražilo istražni zatvor ni sud zakazao ročište
PUSTILI STE GA DA UBIJE! Aleksić je ubio, napao u zatvoru, imao oružje.... Sud: 'Nije bilo hitno'
Tko je odgovoran što je osuđivani ubojica Kristijan Aleksić (50), kod kojega je policija prije tri godine pronašla improvizirano ručno izrađeno vatreno oružje i 42 komada streljiva, bio na slobodi te je u subotu navečer ponovno ubio, ovoga puta 19-godišnjeg mladića, pokušali smo saznati od institucija koje su ga trebale procesuirati. Prije svega, tu je Općinski sud u Šibeniku pred kojim je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku u rujnu 2023. podiglo optužnicu zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja.
