Putevima partizana i velikih antifašista: Kako u Rijeci doći na Thompsonov koncert

Nakon dočeka rukometaša na Jelačićevom trgu u Zagrebu, Thompsona ovaj tjedan čekaju još dva koncerta u Rijeci, i to u Dvorani mladosti. A zanimljivo, uoči koncerta društvenim mrežama kruži i ova uputa oko dolaska na koncert u dvoranu, koja se nalazi na Trgu Viktora Bubnja, poznatog antifašista.

Foto: Facebook

Naime, Rijeka svoju antifašističku prošlost nije sakrila ili uništila, a ovom se porukom Thompsona podsjeća upravo na to.

Sama dvorana u kojoj će Thompson pjevati izgrađena je 1973. samodoprinosima Riječana, a u okruženju su ulice imenovane po drugim poznatim riječkim antifašistima: Put Bože Felkera, Ulica Slavka Krautzeka, Zorana Kompanjeta, Partizanski put.

Narodni heroj Viktor Bubanj bio je komandant 2. brigade 13. divizije, između ostalog vodio je čuveni marš te divizije preko Matić poljane kraj Mrkoplja. Božo Felker, rođen na Trsatu, posebnu je hrabrost pokazao u borbama protiv Talijana. Preminuo je kao 34-godišnjak od rana zadobivenih od avionske bombe. Krautzeka su kao 28-godišnjaka uhvatili i strijeljali Talijani, na Trsatu, o čemu svjedoči i spomen ploča. Ulicu ima i Franjo Paravić Bobi, njemački nacisti su ga zarobili na Hreljinu i strijeljali,