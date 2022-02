Ruski predsjednik Vladimir Putin u nedjelju je, četvrti dan ruske invazije na Ukrajinu, naredio vojsci da stave nuklearne snage u visoki stupanj pripravnosti. Rekao je to na sastanku sa svojim najvišim dužnosnicima nakon što je ustvrdio da su vodeće sile NATO-a dale 'agresivne izjave' zajedno sa Zapadom koji je uveo teške financijske sankcije Rusiji.

O odgovornosti nuklearnog oružja, odnosno gumba koji odlučuje o sudbinama milijuna ljudi te kako se donose takve odluke, upitao je Putina u intervjuu novinar Vladimir Solovjov još 2018. godine.

- To je dio posla. Prije donošenja takvih odluka, treba sve dobro izvagati. Što se tiče pitanja o nuklearnom gumbu, ono, blago rečeno, nije korektno. Kao prvo, nismo mi to počeli. Napominjem da se prva atomska bomba nije pojavila kod nas, već u SAD-u. Drugo, mi nismo nikada iskoristili nuklearno oružje, a SAD ga je iskoristio protiv Japana, Amerikanci su to učinili. Gdje je garancija da se to neće ponoviti? - prvo je odgovorio Putin na pitanje Solovjova, a ovaj odgovor je ponovno aktualizirao HRT.

'Da, to će biti globalna katastrofa za čovječanstvo'

Putin je u nastavku svog odgovora na pitanje usmjerio na to kako će nuklearno oružanje iskoristiti samo u slučaju obrane od raketnog napada, ali i ustvrdio da bi to bila katastrofa za cijeli svijet. Tu katastrofu je, čini se, ipak spreman riskirati u slučaju Ukrajine, premda je ruski ministar obrane prilikom Putinove naredbe da nuklearno oružje stavi u stanje pripravnosti, imao poseban izraz lica.

- Što se tiče konkretno te teme, ona je strahovito važna i osjetljiva, ali želim reći i Vama i svijetu. Naši planovi primjene nuklearnog oružja, nadam se da do toga neće doći, ali u teoriji, plan primjene tog oružja u slučaju tzv. uzvratnog napada, to znači da odluka o primjeni nuklearnog oružja može biti donesena samo u slučaju kada je naš sustav dojave o raketnom napadu zabilježio lansiranje rakete i izračunao točnu putanju leta. I vrijeme udara bojevih glava po teritoriju Ruske federacije. Ako je netko donio odluku o uništenju Rusije, imamo zakonsko pravo na obranu - nastavio je Putin.

- Da, to će biti globalna katastrofa za čovječanstvo, globalna katastrofa za čitav svijet. No, kao građanin Rusije i predsjednik Ruske države moram se zapitati "Što će nam svijet bez Rusije?" - zaključio je svoj odgovor na pitanje iz intervjua 2018.