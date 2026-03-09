Obavijesti

Putin čestitao novom vrhovnom vođi Irana: 'Vaša zemlja se suočava s oružanom agresijom'

Ruski predsjednik Vladimir Putin poslao je čestitku Modžtabi Hameneiju povodom njegova imenovanja za vrhovnog vođu Irana, objavio je Kremlj

Sada, kada se Iran suočava s oružanom agresijom, vaš rad na ovom visokom položaju nesumnjivo će zahtijevati veliku hrabrost i predanost. Siguran sam da ćete časno nastaviti rad svog oca i ujediniti iranski narod pred teškim iskušenjima, navodi se u priopćenju Kremlja.

Prema priopćenju, Putin je ponovio potporu Moskve Teheranu, istaknuvši da će Rusija ostati pouzdan partner Irana.

- S moje strane želim potvrditi našu nepokolebljivu potporu Teheranu i solidarnost s našim iranskim prijateljima. Rusija je bila i ostat će pouzdan partner Islamske Republike. Želim vam uspjeh u rješavanju teških zadataka koji su pred vama, kao i dobro zdravlje i snagu duha - dodaje se u priopćenju.

Modžtaba Hamenei (56) izabran je za trećeg vrhovnog vođu Irana u povijesti. Iranski predsjednik Masoud Pezeškijan opisao je njegovo imenovanje kao korak prema jačanju nacionalnog jedinstva.

Prethodni vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, obnašao je tu dužnost 37 godina. Ubijen je u napadu 28. veljače. Imao je 86 godina.

