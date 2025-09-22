Putin ima tajni plan. Ova europska država je na udaru ruske destabilizacije

Prema dokumentima koje je Bloomberg dobio na uvid, nakon Rumunjske i Gruzije, Moldavija je sljedeća meta ruskog hibridnog i informacijskog ratovanja. Cilj je potkopati proeuropsku Stranku akcije i solidarnosti (PAS) predsjednice Maie Sandu i sprečavanja daljnje integracije zemlje u Europsku uniju.

Dokumenti, koji navodno potječu iz Kremlja, otkrivaju planove za destabilizaciju izbornog procesa regrutiranjem moldavske dijaspore za glasanje na biračkim mjestima u EU i šire, organiziranje prosvjeda, širenje dezinformacija na društvenim mrežama te korištenje kompromitirajućeg materijala za pritisak na javne dužnosnike.

Moldavija s nepriznatom Pridnjestrovsko Moldavskom Republikom ima poseban status u ruskim planovima za interesne zone. Vlast na ovom području obnaša samoproglašena Pridnjestrovska Moldavska Republika proglašena 2. rujna 1990.

Bloomberg nije mogao potvrditi jesu li ovi planovi već u provedbi, ali dva europska dužnosnika upoznata s pitanjem izjavila su da je "gotovo sigurno" da Rusija namjerava implementirati većinu strategija.

Mjere predostrožnosti

Prošlogodišnji referendum o članstvu u EU prošao je s tijesnom većinom, uz optužbe vlade za rusko miješanje. Sadašnji izbori ključni su za budućnost zemlje i odluku hoće li nastaviti putem prema EU ili se okrenuti prema Moskvi. Moldavska policija aktivno radi na suzbijanju kampanja dezinformiranja i pokušaja kupnje glasova. Policija također upozorava na planove za regrutiranje mladića iz sportskih klubova i kriminalnih mreža za organiziranje nasilnih prosvjeda tijekom i nakon izbora.

- Cilj Kremlja je osvojiti Moldaviju putem glasačkih kutija, iskoristiti nas protiv Ukrajine i pretvoriti nas u odskočnu dasku za hibridne napade na EU - uvjerena je moldavska predsjednica Sandu.

Prometno u Kišinjevu

Europski lideri, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Friedricha Merza i poljskog premijera Donalda Tuska, posjetili su Kišinjev krajem kolovoza kako bi izrazili podršku moldavskoj kandidaturi za članstvo u EU. No najnovije ankete pokazuju da PAS može izgubiti parlamentarnu većinu, što bi moglo dovesti do nesigurne koalicije.

Glavni takmaci u zemlji su predsjednica Sandu koja zagovara ulazak u EU i bivši predsjednik Igor Dodon koji se protivi euroatlantskim integracijama. Dodon, koji je 2020. izgubio predsjedničke izbore od Sandu, optužio je vlasti za nezakonito korištenje administrativnih resursa i zastrašivanje oporbe. U odgovoru Bloombergu Dodon je tvrdio da je uvijek djelovao u interesu Moldavije i odbacuje optužbe za nezakonite aktivnosti. Dokumenti također sugeriraju da je Dodon tijekom svog mandata tražio od sigurnosnih službi praćenje političkih protivnika, uključujući Sandu i druge proruske političare. Razmjene poruka između Dodona i visokog obavještajnog časnika otkrivaju zahtjeve za povjerljivim informacijama o putovanjima, sastancima i drugim aktivnostima.