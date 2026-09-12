Ruski predsjednik Vladimir Putin je kasno u petak rekao da su događaji u Europi, uključujući pobjedu krajnje desnice na izborima u njemačkoj saveznoj pokrajini, rezultat "sustavnih pogrešaka" globalista na zapadu.

AfD je u nedjelju premoćno pobijedio u toj istočnonjemačkoj pokrajini s oko 2,14 milijuna stanovnika, no s nedovoljnom prednošću da samostalno formira vladu.

Putin je rekao da neće komentirati nedjeljnu izbornu pobjedu Alternative za Njemačku (AfD) u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt, ali je potom dodao da su zapadne elite krive za događaje na kontinentu, uključujući izbore.

"Mislim da je sve što se sada događa u Europi u biti rezultat sustavnih pogrešaka takozvanog zapada, zapadnih globalista u politici, sigurnosti i gospodarstvu", kazao je Putin novinarima tijekom prvog dana svog posjeta Indiji.

Također, kazao je da je zapad kriv i za sukob u Ukrajini jer je neprestano pritiskao Moskvu te nastojao "uvući" Ukrajinu u NATO savez.

Zapadne zemlje, rekao je, zanemarile su činjenicu da se Rusija protivi širenju NATO-a prema istoku.

Putin je kazao da nakon što je proruski predsjednik morao pobjeći iz Ukrajine 2014., zapad si je "odmah zacrtao cilj da Ukrajinu uvuče u NATO. A to se konačno ispostavilo kao glavni razlog za današnje tragične događaje u Ukrajini".

"Zapadne globalističke elite su krive za ovo premda nastavljaju neprestano prebacivati krivnju na nas", ponovio je Putin.

"Mislim da ljudi u Europi razumiju što se zbiva. Stoga su danas takvi rezultati u Njemačkoj i takve tendencije u cijeloj Europi", dodao je.

Optužio je zapadne zemlje da "plaše svoje ljude lažnom prijetnjom od Rusije, koja navodno potječe od vremena Sovjetskog Saveza. No, takve prijetnje nema niti je ikada bilo".

Ruski predsjednik je u Indiju došao radi sastanka na vrhu skupine BRICS, što je kratica nastala od početnih slova naziva prvih pet članica: Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike.

Organizacija je nastala kao protuteža zapadu te se od tada proširila na Iran, Egipat, Etiopiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Indoneziju.

Fokus samita u New Delhiju koji počinje u subotu bit će na trgovini, tehnologiji i regionalnim sukobima. Među čelnicima koji sudjeluju na skupu je i kineski predsjednik Xi Jinping.