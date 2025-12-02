Obavijesti

News

Komentari 0
UOČI VAŽNOG SASTANKA

Šef NATO saveza očekuje da će napori SAD-a dovesti do mira u Ukrajini: 'Svi radimo na tome...'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Šef NATO saveza očekuje da će napori SAD-a dovesti do mira u Ukrajini: 'Svi radimo na tome...'
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

“Želimo da se rat okonča sa suverenom Ukrajinom i da Rusija više nikad ne može napasti susjede”, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Rutte...

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u utorak da je uvjeren da će američki napori za okončanje rata u Ukrajini uroditi plodom. “Svi radimo na tome da se rat protiv Ukrajine okonča pravednim i trajnim mirom. Pozdravljamo napore Sjedinjenih Država i uvjeren sam da će ti napori dovesti do mira u Europi”, rekao je Rutte na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara vanjskih poslova država članica NATO-a.

U Moskvi u utorak borave izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner i sastaju se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 

'DRSKE IZJAVE' Ukrajinska vojska: 'Nije istina da su Rusi zauzeli Pokrovsk!
Ukrajinska vojska: 'Nije istina da su Rusi zauzeli Pokrovsk!

“Želimo da se rat okonča sa suverenom Ukrajinom i da Rusija više nikad ne može napasti susjede”, istaknuo je glavni tajnik, dodajući da  je dosta posla na napravljeno na “sigurnosnom jamstvima “ za Ukrajinu.

Na pitanje o prvotnom američkom planu od 28 točaka u kojem se predviđa da Ukrajina odustane od članstva u NATO-u, Rutte je rekao da je za proširenje Saveza potreban konsenzus država članica, a “konsenzusa o Ukrajini sada nema”.

Rutte je rekao da su posljednjih mjeseci europski i kanadski saveznici osigurali milijarde dolara za kupnju američke opreme i naoružanja za Ukrajinu.

saveznici okreću leđa? Američke sankcije tresu Kremlj: Vladimir Putin ostaje bez milijardi i utjecaja na Balkanu
Američke sankcije tresu Kremlj: Vladimir Putin ostaje bez milijardi i utjecaja na Balkanu

“Očekujem da će saveznici najaviti nove doprinose narednih dana”, rekao je glavni tajnik.

Prema inicijativi PURL (Popis prioritetnih zahtjeva Ukrajine), kojom saveznici iz NATO-a i drugi partneri financiraju i organiziraju nabavku američkog oružja, streljiva  i vojne opreme za Ukrajinu, treba osigurati jednu milijardu mjesečno.

“Na dobrom smo putu, počeli smo u kolovozu s jednom milijardom mjesečno i do sada je osigurano četiri milijarde. Za sljedeću godinu trebamo također osigurati najmanje milijardu mjesečno za kupovinu osnovne opreme od SAD-a”, rekao je Rutte.

NE VIDE POTREBU SAD: Rubio ne treba biti na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Bruxellesu
SAD: Rubio ne treba biti na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Bruxellesu

Ministri vanjskih poslova država NATO-a razgovarat će u srijedu o mirovnim naporima za zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu te o jačanju obrambenih sposobnosti i odvraćanja.

Neuobičajeno je što na sastanku neće sudjelovati američki državni tajnik Marco Rubio.

“Ne želim izvlačiti nikakve zaključke iz njegove odsutnosti”, rekao je Rutte.

UOČI PLANIRANOG RAZGOVORA Njemački kancelar: 'Europljani će se usprotiviti nametnutom miru Ukrajini, ništa iza leđa...'
Njemački kancelar: 'Europljani će se usprotiviti nametnutom miru Ukrajini, ništa iza leđa...'

“Ne sjećam se ničega sličnog u novijoj povijesti", rekla je bivša glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu, napomenuvši kako bi njegov izostanak odaslao pogrešan signal, posebno u vrijeme kada je potrebna tješnja koordinacija s europskim saveznicima po pitanju Ukrajine.

Umjesto Rubia, Sjedinjene Države će predstavljati njegov zamjenik Christopher Landau.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna
UNAKAZIO IH JE

Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna

Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' da dijele negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i privole pacijentice objavio je njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu
FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije
DRUGI RADNI DAN

FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije

Promet kod Vjesnikova nebodera je pod pojačanim nadzorom policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025