DOMET 35.000 KM

Putin najavio raspoređivanje novog nuklearnog projektila: 'Najmoćniji je na svijetu!'

Piše HINA,
Foto: Pixsell/Reuters

'Ima sposobnost probijanja svih postojećih i budućih sustava proturaketne obrane', naglasio je Putin

Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil Sarmat krajem ove godine, izjavio je u utorak ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga kao "najmoćnijeg na svijetu".

Planirano raspoređivanje projektila - dizajniranog za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi - dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja.

Putin je u televizijskom obraćanju rekao da je snaga bojne glave više od četiri puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35.000 kilometara.

"Ima sposobnost probijanja svih postojećih i budućih sustava proturaketne obrane", naglasio je.

Zapadni sigurnosni analitičari tvrde da je Putin iznio pretjerane tvrdnje o sposobnostima nekih od ruskih nuklearnih oružja nove generacije, što je dio programa modernizacije koji je prvi put najavio 2018. godine.

Sarmat je u prošlosti imao neuspjehe. Ispitivanje u rujnu 2024. ostavilo je dubok krater na lansirnom silosu, navode zapadni stručnjaci.

A test launch of the Sarmat intercontinental ballistic missile
Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/REUTERS

Državna televizija prikazala je Sergeja Karakajeva, zapovjednika ruskih strateških raketnih snaga, kako izvješćuje Putina o, kako je rekao, uspješnom testnom lansiranju Sarmata u utorak.

"Raspoređivanje lansera opremljenih raketnim sustavom Sarmat značajno će unaprijediti borbene sposobnosti kopnenih strateških nuklearnih snaga u smislu sigurnog uništenja ciljeva i rješavanja problema strateškog odvraćanja", rekao je Karakajev.

Od početka rata u Ukrajini 2022. godine, Putin je višekratno podsjetio svijet na veličinu i snagu ruskog nuklearnog arsenala, u izjavama koje Zapad vidi kao pokušaje odvraćanja od presnažne intervencije na strani Ukrajine.

