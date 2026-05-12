Putin najavio raspoređivanje novog nuklearnog projektila: 'Najmoćniji je na svijetu!'

Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil Sarmat krajem ove godine, izjavio je u utorak ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga kao "najmoćnijeg na svijetu".

Planirano raspoređivanje projektila - dizajniranog za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi - dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja.

Putin je u televizijskom obraćanju rekao da je snaga bojne glave više od četiri puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35.000 kilometara.

"Ima sposobnost probijanja svih postojećih i budućih sustava proturaketne obrane", naglasio je.

Zapadni sigurnosni analitičari tvrde da je Putin iznio pretjerane tvrdnje o sposobnostima nekih od ruskih nuklearnih oružja nove generacije, što je dio programa modernizacije koji je prvi put najavio 2018. godine.

Sarmat je u prošlosti imao neuspjehe. Ispitivanje u rujnu 2024. ostavilo je dubok krater na lansirnom silosu, navode zapadni stručnjaci.

Državna televizija prikazala je Sergeja Karakajeva, zapovjednika ruskih strateških raketnih snaga, kako izvješćuje Putina o, kako je rekao, uspješnom testnom lansiranju Sarmata u utorak.

"Raspoređivanje lansera opremljenih raketnim sustavom Sarmat značajno će unaprijediti borbene sposobnosti kopnenih strateških nuklearnih snaga u smislu sigurnog uništenja ciljeva i rješavanja problema strateškog odvraćanja", rekao je Karakajev.

Od početka rata u Ukrajini 2022. godine, Putin je višekratno podsjetio svijet na veličinu i snagu ruskog nuklearnog arsenala, u izjavama koje Zapad vidi kao pokušaje odvraćanja od presnažne intervencije na strani Ukrajine.