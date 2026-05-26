Putin potpisao. Ruska vojska sada smije ići u druge države!

Piše Filip Sulimanec,
Ruska vojska dobila je ovlast spašavati ruske građane iz zatvora u inozemstvu

Vladimir Putin je potpisao zakon koji mu omogućuje raspoređivanje ruskih vojnika u druge zemlje pod izlikom „zaštite prava ruskih državljana”. Interfax je izvijestio da je zakon navodno sastavljen kako bi se zaštitila prava ruskih državljana u slučajevima koji uključuju njihovo uhićenje, pritvaranje, kazneni progon ili druge pravne postupke koje su pokrenula strana ili međunarodna pravosudna tijela čiju nadležnost Rusija ne priznaje.

U mišljenju Odbora za obranu i sigurnost Vijeća Federacije Rusije navodi se da u takvim slučajevima „Oružane snage Ruske Federacije mogu biti uključene” u svrhu „zaštite” ruskih državljana, ako ruski vladar tako odluči.

Osim toga, ruska državna tijela bit će dužna poduzeti odgovarajuće mjere za „zaštitu” takvih državljana u okviru svojih ovlasti nakon Putinove odluke.

Zakon je objavljen na službenom ruskom portalu za pravne informacije. Stupit će na snagu 10 dana nakon službene objave.

