Putin predstavio moćno oružje: 'Nikome ne prijetimo. Krećemo sa serijskom proizvodnjom'

Ruski predsjednik Vladimir Putin s ponosom je najavio kako je Rusija krenula u serijsku proizvodnju balističkog projektila Orešnik, piše Kyiv Independent.

Iako proizvodnja projektila kasni gotovo godinu dana, Putina to nije omelo. Prvi puta je, prema izvješću, eksperimentalni projektil Orešnik korišten u napadu na ukrajinski grad Dnipro 21. studenoga prošle godine, kao odgovor na navodnu ukrajinsku upotrebu dugometnih raketa protiv ruskog teritorija.

Projektil je navodno dizajniran za nuklearno naoružanje, ali Putin je tvrdi da tijekom napada na Dnipro nije bio opremljen nuklearnom bojevim glavom.

- Može letjeti brzinom deset puta većom od brzine zvuka. Zapadne protuzračne obrane ne mogu ga presresti - tvrdi Putin.

Uz Orešnik, moćno rusko naoružanje čine i krstareća raketa Burevestnik te torpedo Posejdon.

- Mi nikome ne prijetimo. Razvoj ovih oružja je samo nastavak davno najavljenog programa. Kao i sve druge nuklearne sile, mi jačamo naš strateški potencijal - istaknuo je ruski predsjednik.