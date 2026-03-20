Putin: 'Prestat ćemo pomagati Iran, ako SAD prestane pomagati Ukrajinu'. SAD odbio

Piše Filip Sulimanec,
Sama činjenica da takav prijedlog postoji izazvala je zabrinutost među europskim diplomatima, koji strahuju da Moskva pokušava zabiti klin između Europe i SAD-a u ključnom trenutku za transatlantske odnose

Moskva je predložila svojevrsnu uzajamnu pogodbu (quid pro quo) Sjedinjenim Državama, prema kojoj bi Kremlj prestao dijeliti obavještajne podatke s Iranom, poput preciznih koordinata američkih vojnih sredstava na Bliskom istoku, ako bi Washington prestao opskrbljivati Ukrajinu obavještajnim informacijama o Rusiji.

Dvije osobe upoznate s američko-ruskim pregovorima rekle su da je takav prijedlog ruski izaslanik Kiril Dmitrijev iznio predstavnicima Trumpove administracije Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru tijekom njihova sastanka prošlog tjedna u Miamiju, piše Politico.

PRIJETNJE ŠEKARČIJA
Iranska vojska upozorava neprijatelje da neće biti sigurni ni na odmoru u inozemstvu

Sjedinjene Države odbile su prijedlog, dodali su izvori.  Ipak, sama činjenica da takav prijedlog postoji izazvala je zabrinutost među europskim diplomatima, koji strahuju da Moskva pokušava zabiti klin između Europe i SAD-a u ključnom trenutku za transatlantske odnose.

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo zbog odbijanja saveznika da pošalju ratne brodove u Hormuški tjesnac. U petak je oštro kritizirao svoje NATO saveznike nazvavši ih „kukavicama” te poručio: „Zapamtit ćemo to!”

