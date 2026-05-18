Veliki zaokret. Zelenski najavio kaos u Rusiji. Sve je meta!

Predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je napore ukrajinske vojske u izvođenju „značajnih” napada dugog dometa na Moskvu tijekom noći sa 16. na 17. svibnja, opisavši ih kao dio šireg preokreta dinamike u korist Kijeva.

Ukrajinska služba sigurnosti (SBU) potvrdila je 17. svibnja da je provela zajedničku operaciju s Oružanim snagama Ukrajine, ciljajući vojno-industrijsku i energetsku infrastrukturu u Moskovskoj oblasti, uključujući Moskovsku rafineriju nafte, kao i sustave protuzračne obrane i infrastrukturu u vojnoj zračnoj luci Belbek u okupiranom Krimu.

Ruske vlasti i lokalna izvješća navode da su u napadu oštećene stambene zgrade te da su najmanje tri osobe poginule. Zelenski je kasnije komentirao napad, nazvavši ga „potpuno pravednim odgovorom” na neprekidne ruske napade na ukrajinske gradove.

„Mnogi (zapadni) partneri sada daju signal da vide što se događa i kako se sve promijenilo – kako u stavovima prema ovom ratu, tako i u pogledu dometa ruskih ciljeva na ruskom teritoriju”, rekao je Zelenski o napadima u svom večernjem obraćanju 17. svibnja.

Zelenski je dodao da su napadi na Moskvu poslužili kao značajan dokaz ukrajinskih sposobnosti dugog dometa, s obzirom na napore koje je Kremlj uložio kako bi zaštitio rusku prijestolnicu od napada. „Ali ukrajinski koraci dugog dometa to već nadilaze”, napomenuo je Zelenski.

„Kao što sam jučer rekao, Rusi bi trebali razmišljati o svojim rafinerijama, svojim naftnim postrojenjima i poduzećima”, dodao je, što je bila slabo prikrivena aluzija na ukrajinske sposobnosti za napade dugog dometa.

Iako ukrajinska vojska redovito napada ciljeve povezane s ruskim vojno-industrijskim kompleksom koji pokreće rusku invaziju punog opsega, uključujući rafinerije nafte i tvornice oružja, Kijev je intenzivirao napade posljednjih mjeseci, uz ono što se čini kao novostečena sposobnost za udare na ciljeve u područjima koja su snažno utvrđena ruskom protuzračnom obranom.

Nakon napada na rusku prijestolnicu, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je 17. svibnja da bi Moskva mogla ponovno pokrenuti dijalog s Bruxellesom, dok europski dužnosnici nastavljaju raspravu o diplomatskom angažmanu usred sve veće neizvjesnosti oko napora Sjedinjenih Država da okončaju ruski rat. Čini se da se dinamika duž prve crte bojišnice također promijenila posljednjih mjeseci, usred „protuofenzive” koju je pohvalio vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski.

U svom večernjem obraćanju, Zelenski je rekao da su ukrajinski napori praćenja pokazali kako je u 24-satnom razdoblju između 16. i 17. svibnja bilo više ukrajinskih „aktivnih operacija” nego ruskih.

„Mnogo je učinjeno ove godine i vidljiv je pomak u ravnoteži djelovanja na bojnom polju”, rekao je Zelenski, obećavajući da će povećati opskrbu potrebnu za održavanje aktivnih operacija.

Načelnik ukrajinske vojske izjavio je da su ukrajinske snage u veljači zauzele više teritorija nego ruske trupe, dok je Zelenski rekao da su snage Kijeva do ožujka oslobodile preko 400 četvornih kilometara teritorija pod ruskom okupacijom u istočnim dijelovima Zaporiške i Dnipropetrovske regije. Međutim, ove je tvrdnje teško neovisno provjeriti u uvjetima žestokih borbi na prvoj crti, uključujući takozvane „sive zone” u kojima kontrola ostaje nejasna.