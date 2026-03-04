Vladimir Putin prijeti: 'Mogli bi odmah obustaviti plin Europi...'

Europska komisija podnijet će 15. travnja zakonski prijedlog o trajnoj zabrani uvoza ruske nafte, tri dana nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj, navode dužnosnici EU-a i dokument u koji je Reuters imao uvid.

"A sada se otvaraju druga tržišta. I možda bi nam bilo isplativije odmah prestati opskrbljivati europsko tržište. Da prijeđemo na ta tržišta koja se otvaraju i tamo se etabliramo", rekao je Putin reporteru ruske državne televizije Pavelu Zarubinu.

"Ali ovo nije odluka, to je, u ovom slučaju, ono što se zove razmišljanje naglas. Svakako ću naložiti vladi da na tom pitanju radi zajedno s našim tvrtkama."

Putin je ponovio da je Rusija uvijek bila pouzdan dobavljač energije i da će nastaviti tako surađivati s onim partnerima koji su i sami pouzdani, kao što su Slovačka i Mađarska.