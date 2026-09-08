Putin u telefonskom razgovoru s Trumpom: 'Želim brz kraj rata!'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u telefonskom razgovoru ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da želi brz završetak rata u Ukrajini, što bi omogućilo potpunu obnovu veza između SAD-a i Rusije, priopćio je Kremlj.

Putinov pomoćnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov novinarima je rekao da su dvojica predsjednika razgovarala o ishodu posjeta američkih mirovnih pregovarača u Moskvi i Kijevu tijekom vikenda - što su, kako je kazao, oba čelnika ocijenila "pozitivnim predznakom". Ušakov je otkrio i da je Putin rekao Trumpu što bi, po njegovu mišljenju, Sjedinjene Države mogle napraviti da bi pridonijele okončanju sukoba.

Putin je Trumpu iznio svoju procjenu situacije na bojišnici i jasno dao do znanja da Rusija nema neprijateljskih planova prema Europi, kazao je Ušakov.

- Donald Trump jasno je naglasio kako želi da se sukob što prije završi, što bi odmah otvorilo snažne i dalekosežne izglede za potpunom obnovom odnosa između SAD-a i Rusije - dodao je.

- Po njegovu mišljenju to bi imalo poseban utjecaj na trgovinske i ekonomske veze, a obje bi zemlje imale golemu korist. Donald Trump želi vidjeti napredak koji će se ostvariti za vrijeme njegova mandata. Vladimir Vladimirovič Putin podržao je ovakav pristup.

Ušakov je rekao i da su se Putin i Trump složili i u pogledu potrebe nastavka razmjene zatvorenika. Dodao je kako ne može objaviti više pojedinosti o tomu o čemu se raspravljalo, ali je razgovor ocijenio konstruktivnim, dodavši kako su se dvojica čelnika složila da će ostati u kontaktu i ponovno razgovarati telefonom, ukaže li se potreba za tim.