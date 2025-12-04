Ukrajinski novinar tvrdi da je u Parizu navodnu Putinovu kćer: 'Reci da prestane bombardirati'

Ukrajinski YouTube kanal TSN, s gotovo šest milijuna pretplatnika, objavio je u srijedu video u kojem njihov novinar Dmitro Svjatenko tvrdi da je u Parizu naletio na Elizavetu Rudnovu – ženu koju ukrajinski, ruski i međunarodni istraživački portali godinama povezuju s Elizavetom Krivonogih, navodnom kćeri ruskog predsjednika Vladimira Putina. Snimku je prvi prenio ukrajinski portal Censor.NET.

Priča o Elizaveti Krivonogih prvi put je odjeknula 2020., kada je nezavisni ruski medij Proekt objavio da je rođena 2003. te da je majka ruska milijunašica Svetlana Krivonogih, koja je bogatstvo stekla navodnom vezom s Putinom. Proekt je tada ustvrdio da djevojka 'iznimno sliči' ruskom predsjedniku i da koristi ime Luiza Rozova.

Ruski portal Meduza, koji djeluje iz Latvije, objavio je u lipnju 2025. svjedočanstvo umjetnice Nastje Rodionove. Rekla je da je čula kako u pariškim galerijama Studio Albatros i L Galerie radi 'Liza', čiji opis odgovara Krivonogih. Predsjednik udruge koja upravlja L Galerie navodno joj je rekao da se djevojka preziva Rudnova.

Ukrajinski mediji povezali su u studenom 2024. ime Elizaveta Rudnova s Elizavetom Krivonogih i objavili da studira umjetnost i kulturni menadžment na privatnom pariškom sveučilištu ICART. Ruski istraživački portal Agentstvo, povezan s Proektom, potvrdio je te tvrdnje i naveo da 'Elizaveta Olegovna Rudnova' ima isti datum rođenja kao Krivonogih.

Snimka iz Pariza

Svjatenko tvrdi da ju je susreo u galeriji i započeo razgovor:

Svjatenko: 'Prije tri tjedna, tvoj otac ubio je mog brata. Kako živiš u Europi za koju tvrdiš da je navodno puna mržnje?'

Rudnova: 'Ne, dali ste mi dopuštenje da me snimate.'

Svjatenko: 'Znaš da Kijev trenutačno nema struje? Sirene za uzbunu opet zavijaju. Mi za to nismo dali dopuštenje.'

Novinar ju je potom pitao što misli o stavovima svojeg oca i podržava li ga. Ona je dvaput odgovorila: 'Što ja imam s tim?'

Svjatenko je dodao: 'On je tvoj otac. Mogla bi ga nazvati i reći: - Tata, prestani bombardirati Kijev.'

Rudnova mu je kratko uzvratila: 'Da, naravno.'

Na poticaj da 'pokuša nazvati', ponovila je isto.

U jednom trenutku novinar je rekao da bi 'mogla doći u Kijev i biti bolja protuzračna obrana od bilo koje rakete Patriot', a zatim spomenuo i grad Pokrovsk. Ona je uzvratila: 'Kako bih sada mogla otići tamo?'

Novinar joj je kazao da joj može kupiti avionsku kartu, ali da zbog Vladimira Putina avioni ne lete prema Ukrajini.

Rudnova mu je na kraju rekla:

'Nažalost, ne mogu ništa učiniti. Žao mi je. Mislim da smo dovoljno razgovarali. Žao mi je što se sve događa ovako. Nisam odgovorna za ovu situaciju. Cijenim tvoju hrabrost što si mi prišao, ali ne mogu pomoći. Želim ti ugodnu večer. Doviđenja.'

'Izgledao je kao tjelohranitelj'

Svjatenko tvrdi da je jedan od muškaraca koji je izišao iz galerije zajedno s Rudnovom nalikovao osobnom čuvaru. Dodao je i da je njegov bežični mikrofon prestao raditi tijekom razgovora, pa vjeruje da ona možda nosi uređaj koji ometa elektroniku u blizini.

TSN je objavio cijeli video, koji se već brzo širi ukrajinskim i ruskim društvenim mrežama.