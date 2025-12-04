Obavijesti

News

Komentari 0
'ŽAO MI JE'

Ukrajinski novinar tvrdi da je u Parizu navodnu Putinovu kćer: 'Reci da prestane bombardirati'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ukrajinski novinar tvrdi da je u Parizu navodnu Putinovu kćer: 'Reci da prestane bombardirati'
Foto: east2west news

TSN objavio snimku susreta s djevojkom koju mediji godinama povezuju s ruskim predsjednikom

Ukrajinski YouTube kanal TSN, s gotovo šest milijuna pretplatnika, objavio je u srijedu video u kojem njihov novinar Dmitro Svjatenko tvrdi da je u Parizu naletio na Elizavetu Rudnovu – ženu koju ukrajinski, ruski i međunarodni istraživački portali godinama povezuju s Elizavetom Krivonogih, navodnom kćeri ruskog predsjednika Vladimira Putina. Snimku je prvi prenio ukrajinski portal Censor.NET.

Priča o Elizaveti Krivonogih prvi put je odjeknula 2020., kada je nezavisni ruski medij Proekt objavio da je rođena 2003. te da je majka ruska milijunašica Svetlana Krivonogih, koja je bogatstvo stekla navodnom vezom s Putinom. Proekt je tada ustvrdio da djevojka 'iznimno sliči' ruskom predsjedniku i da koristi ime Luiza Rozova.

IMALA JE VIŠE OD 80 TISUĆA PRATITELJA Navodna Putinova kći obrisala Instagram profil zbog uvreda
Navodna Putinova kći obrisala Instagram profil zbog uvreda

Ruski portal Meduza, koji djeluje iz Latvije, objavio je u lipnju 2025. svjedočanstvo umjetnice Nastje Rodionove. Rekla je da je čula kako u pariškim galerijama Studio Albatros i L Galerie radi 'Liza', čiji opis odgovara Krivonogih. Predsjednik udruge koja upravlja L Galerie navodno joj je rekao da se djevojka preziva Rudnova.

Ukrajinski mediji povezali su u studenom 2024. ime Elizaveta Rudnova s Elizavetom Krivonogih i objavili da studira umjetnost i kulturni menadžment na privatnom pariškom sveučilištu ICART. Ruski istraživački portal Agentstvo, povezan s Proektom, potvrdio je te tvrdnje i naveo da 'Elizaveta Olegovna Rudnova' ima isti datum rođenja kao Krivonogih.

Snimka iz Pariza

Svjatenko tvrdi da ju je susreo u galeriji i započeo razgovor:

Svjatenko: 'Prije tri tjedna, tvoj otac ubio je mog brata. Kako živiš u Europi za koju tvrdiš da je navodno puna mržnje?'
Rudnova: 'Ne, dali ste mi dopuštenje da me snimate.'
Svjatenko: 'Znaš da Kijev trenutačno nema struje? Sirene za uzbunu opet zavijaju. Mi za to nismo dali dopuštenje.'

Novinar ju je potom pitao što misli o stavovima svojeg oca i podržava li ga. Ona je dvaput odgovorila: 'Što ja imam s tim?'

ZADOVOLJNI PREDSJEDNIK Trump: 'Putin želi kraj rata, ali za tango je potrebno dvoje...'
Trump: 'Putin želi kraj rata, ali za tango je potrebno dvoje...'

Svjatenko je dodao: 'On je tvoj otac. Mogla bi ga nazvati i reći: - Tata, prestani bombardirati Kijev.'
Rudnova mu je kratko uzvratila: 'Da, naravno.'

Na poticaj da 'pokuša nazvati', ponovila je isto.

U jednom trenutku novinar je rekao da bi 'mogla doći u Kijev i biti bolja protuzračna obrana od bilo koje rakete Patriot', a zatim spomenuo i grad Pokrovsk. Ona je uzvratila: 'Kako bih sada mogla otići tamo?'

zaprijetio novim sukobom Putin tvrdi da je spreman na rat s Europom. Odgovorio mu NATO
Putin tvrdi da je spreman na rat s Europom. Odgovorio mu NATO

Novinar joj je kazao da joj može kupiti avionsku kartu, ali da zbog Vladimira Putina avioni ne lete prema Ukrajini.

Rudnova mu je na kraju rekla:

'Nažalost, ne mogu ništa učiniti. Žao mi je. Mislim da smo dovoljno razgovarali. Žao mi je što se sve događa ovako. Nisam odgovorna za ovu situaciju. Cijenim tvoju hrabrost što si mi prišao, ali ne mogu pomoći. Želim ti ugodnu večer. Doviđenja.'

'Izgledao je kao tjelohranitelj'

Svjatenko tvrdi da je jedan od muškaraca koji je izišao iz galerije zajedno s Rudnovom nalikovao osobnom čuvaru. Dodao je i da je njegov bežični mikrofon prestao raditi tijekom razgovora, pa vjeruje da ona možda nosi uređaj koji ometa elektroniku u blizini.

PESKOV OŠTRO Kremlj o zabrani ruskog plina u Europi: 'Osudili ste sami sebe!'
Kremlj o zabrani ruskog plina u Europi: 'Osudili ste sami sebe!'

TSN je objavio cijeli video, koji se već brzo širi ukrajinskim i ruskim društvenim mrežama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši ruski general oštro osudio Kremlj: 'Obavještajci su naveli na rat, vojska nije bila spremna'
PODCIJENILI PROTIVNIKA

Bivši ruski general oštro osudio Kremlj: 'Obavještajci su naveli na rat, vojska nije bila spremna'

Vladimir Čirkin tvrdi da su obavještajne službe navele Moskvu na rat u Ukrajini, iako je vojska bila nespremna
Vladimir Putin: Rusija će zauzeti Donbas milom ili silom!
OŠTRA PORUKA

Vladimir Putin: Rusija će zauzeti Donbas milom ili silom!

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u intervjuu objavljenom u četvrtak rekao da će Rusija silom preuzeti potpunu kontrolu nad ukrajinskom regijom Donbas ako se ukrajinske snage ne povuku, što je Kijev izričito odbacio
Medvedev prijeti: 'To je krađa. Zapljena ruske imovine mogla bi biti povod za rat u Europi...'
ŠIRENJE SUKOBA

Medvedev prijeti: 'To je krađa. Zapljena ruske imovine mogla bi biti povod za rat u Europi...'

Visoki dužnosnik Kremlja poručio da bi plan EU-a o oduzimanju zamrznute ruske imovine predstavljao izravnu provokaciju Moskvi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025