Obavijesti

News

Komentari 0
MALO DOBROG P.R-A...

Putin tijekom boravka u SAD-u muškarcu darovao motocikl: 'Nevjerojatan je, puno hvala!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Putin tijekom boravka u SAD-u muškarcu darovao motocikl: 'Nevjerojatan je, puno hvala!'
Foto: RUSSIA-1/REUTERS, KEVIN LAMARQUE/REUTERS, Canva

Zaposlenik ruskog veleposlanstva u Sjedinjenim Državama predao je muškarcu, Marku Warrenu, ključeve novog motocikla brenda Ural...

Stanovnik Anchoragea dobio je novi motocikl od ruskog predsjednika Vladimira Putina tijekom prošlotjednog samita s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u tom aljaškom gradu, prenosi ruska državna televizija. Zaposlenik ruskog veleposlanstva u Sjedinjenim Državama predao je muškarcu, Marku Warrenu, ključeve novog motocikla brenda Ural na parkiralištu hotela u Anchorageu u kojem je boravila ruska delegacija.

TOMISLAV KLAUŠKI Desnica voli Putina i prezire komunizam. Što će onda misliti o Lavrovljevoj 'SSSR' majici?
Desnica voli Putina i prezire komunizam. Što će onda misliti o Lavrovljevoj 'SSSR' majici?

Novinari ruske državne televizije Kanal 1 slučajno su zatekli Warrena na ulicama Anchoragea prije samita. Zaustavili su ga i divili se njegovu motociklu, također Uralu, čija je izvorna tvornica osnovana 1941. u tadašnjoj Sovjetskoj Rusiji.

Warren je novinaru Valentinu Bogdanovu rekao da se muči s nabavom rezervnih dijelova za motocikl jer se proizvodni pogon "nalazi u Ukrajini".

"Ovo je osobni dar predsjednika Ruske Federacije“, rekao je Warrenu Andrej Ledenev, zaposlenik veleposlanstva.

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO Zelenski se oglasio uoči sastanka u Bijeloj kući: 'Rusija ne bi trebala biti nagrađena...'
UŽIVO Zelenski se oglasio uoči sastanka u Bijeloj kući: 'Rusija ne bi trebala biti nagrađena...'

Warren, sjedokosi muškarac srednjih godina, koga Reuters nije uspio kontaktirati za komentar, u objavi uskače na svoj novi motocikl, Ledenev je iza njega, a u prikolici je još jedan muškarac. "Razlika je golema“, kaže Warren. "Sviđa mi se moj stari, ali ovaj je očito puno bolji.“

"Bez riječi sam, nevjerojatan je. Puno vam hvala.“

VOLODIMIR U PROBLEMU Zelenski je svjestan da mu je Trump 'zabio nož u leđa! Sada je na kocki opstanak Ukrajine...
Zelenski je svjestan da mu je Trump 'zabio nož u leđa! Sada je na kocki opstanak Ukrajine...

"Ako se pita vas, je li dobra stvar ako riješe sukob ovdje na Aljasci, mislim na Putina i Trumpa?" upitao je novinar Warrena.

"Da, to će biti dobro", odgovara.

Ural, čije je sjedište u saveznoj državi Washingtonu na sjeveru SAD-a, kaže da se svi njihovi motocikli sastavljaju u Kazahstanu. Tvrtka je povukla svu svoju proizvodnju iz Rusije nakon početka rata u Ukrajini. Tvrtka još nije odgovorila na zahtjev za komentar

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama
NA OKRETIŠTU

Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

Iz ZET-a su nam potvrdili kako je njihov zaposlenik jutros napadnut te prevezen u bolnicu
FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...
SNAŽNA OLUJA

FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...

"Otvorilo se nebo i zemlja. Odjednom je počelo padati, jako je pala temperatura, potopljene su ulice, srušena stabla... Sve skupa je trajalo deset minuta", kazao nam je čitatelj koji je svjedočio velikom nevremenu koje je u popodnevnim satima satima zahvatilo Osijek. O svemu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite "Tijekom kratkotrajnog nevremena koje je od 16:30 do 17 sati zahvatilo Osijek centar 112 zaprimio je više dojava o posljedicama nevremena. Dojave su se odnosila na srušena stabla, plavljenje podruma, začepljenje oborinske odvodnje"... Pišu iz Ravnateljstva.
Veliki intervju Luke Bebića: 'Ivi su unuka doveli u zatvor, Kosor nisam htio rušiti, a Šeks... Eh!'
UMIROVLJENI POLITIČAR

Veliki intervju Luke Bebića: 'Ivi su unuka doveli u zatvor, Kosor nisam htio rušiti, a Šeks... Eh!'

Bivši predsjednik Sabora i ratni ministar obrane, Luka Bebić, umirovljeničke dane krati u Komarni. Veliki je prijatelj Ive Sanadera koji je nedavno izašao na slobodu. Ugostio nas je na svom imanju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025