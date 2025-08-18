Putin tijekom boravka u SAD-u muškarcu darovao motocikl: 'Nevjerojatan je, puno hvala!'

Stanovnik Anchoragea dobio je novi motocikl od ruskog predsjednika Vladimira Putina tijekom prošlotjednog samita s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u tom aljaškom gradu, prenosi ruska državna televizija. Zaposlenik ruskog veleposlanstva u Sjedinjenim Državama predao je muškarcu, Marku Warrenu, ključeve novog motocikla brenda Ural na parkiralištu hotela u Anchorageu u kojem je boravila ruska delegacija.

Novinari ruske državne televizije Kanal 1 slučajno su zatekli Warrena na ulicama Anchoragea prije samita. Zaustavili su ga i divili se njegovu motociklu, također Uralu, čija je izvorna tvornica osnovana 1941. u tadašnjoj Sovjetskoj Rusiji.

Warren je novinaru Valentinu Bogdanovu rekao da se muči s nabavom rezervnih dijelova za motocikl jer se proizvodni pogon "nalazi u Ukrajini".

"Ovo je osobni dar predsjednika Ruske Federacije“, rekao je Warrenu Andrej Ledenev, zaposlenik veleposlanstva.

Warren, sjedokosi muškarac srednjih godina, koga Reuters nije uspio kontaktirati za komentar, u objavi uskače na svoj novi motocikl, Ledenev je iza njega, a u prikolici je još jedan muškarac. "Razlika je golema“, kaže Warren. "Sviđa mi se moj stari, ali ovaj je očito puno bolji.“

"Bez riječi sam, nevjerojatan je. Puno vam hvala.“

"Ako se pita vas, je li dobra stvar ako riješe sukob ovdje na Aljasci, mislim na Putina i Trumpa?" upitao je novinar Warrena.

"Da, to će biti dobro", odgovara.

Ural, čije je sjedište u saveznoj državi Washingtonu na sjeveru SAD-a, kaže da se svi njihovi motocikli sastavljaju u Kazahstanu. Tvrtka je povukla svu svoju proizvodnju iz Rusije nakon početka rata u Ukrajini. Tvrtka još nije odgovorila na zahtjev za komentar